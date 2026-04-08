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影／美伊停戰油價回落 龔明鑫喊話：塑膠袋料源供應無虞

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
因中東戰事引發油源高漲，台灣塑膠袋也一度恐慌短缺而漲價，經濟部長龔明鑫今天表示，目前塑膠袋料源供應足夠，呼籲民眾請勿囤積。記者潘俊宏／攝影
因中東戰事引發油源高漲，台灣塑膠袋也一度恐慌短缺而漲價，經濟部長龔明鑫今天表示，目前塑膠袋料源供應足夠，呼籲民眾請勿囤積。記者潘俊宏／攝影

因中東戰事引發油源高漲，台灣塑膠袋也一度恐慌短缺而漲價。經濟部長龔明鑫今天出席立法院經委會備詢前受訪表示，會增加評價塑膠袋料源供應，也會協助協調原有通路商以及新通路來供應，目前供應無虞。

龔明鑫表示，嘉義代表說塑膠袋有短缺，主要是當地習慣的供應商並非目前合作的振宇五金或小北百貨，經濟部會尊重地方商圈，協助協調原有通路商以及新通路來供應，目前全國塑膠袋原料的總供應量已由2.2萬噸提升至2.75萬噸，塑膠袋總供應量充足，民眾請勿恐慌囤貨，目前也不需要限量，而且現在最新消息美伊停戰兩星期，國際油價馬上回落，有助降低採購成本，這是正面的消息。至於中油因吸收油價漲幅造成財務壓力，行政院已從專案融資、預算撥補、增資等三項措施同步啟動，以支持中油營運與未來投資。

中油 小北百貨 經濟部長

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