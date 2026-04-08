一手增產、一手減塑 彭啓明：長期減塑仍是共識

中東戰爭引發國際石油價格高漲，為平息民眾的缺塑恐慌，行政院協調相關業者增產穩定民生，另一方面卻被外界認為是「違背減塑政策」。環境部部長彭啓明8日強調，長期來說，塑膠原料的減產是大家的共識，但現在的增產為了穩定民生物價、不要造成民眾不方便，從環境部的角度而言，必須讓這個塑膠的使用量減少、讓環境的衝擊降到最低。

環境部部長彭啓明8日赴立法院社福委員會進行「穩定供給與減塑並進：因應國際原物料波動之原物料穩定供應及我國減塑治理進程」專題報告，並備質詢。

受到中東戰爭影響，國際石油價格高漲、航運受阻，進而出現乙烯缺貨危機，國內開始出現「缺塑膠袋」的風聲。為了穩定民生，經濟部要求業者增產塑膠袋，但另一方面，外界質疑這與環境部的減塑政策相悖。

彭啓明解釋，環境部與經濟部討論過，基本上「塑膠原料的減產是大家的共識」，減產策略就是減少使用包裝材料、不要用到那麼多的塑膠，這是環境部長期在推的政策。

「民眾生活型態的改變，特別是外送平台越來越多，塑膠的使用量還是在增加。」他指出，同時觀察到市面上環保概念也慢慢地越來越多，所以這兩個交叉，希望有一個平衡點能夠趕快出來，所以整體來說，還是希望塑膠的產量可以逐步地減少。

彭啓明解釋，這次國內遇到的情況不是說政府要增加產量，因為全世界面臨到原物料的競爭，像國內很多的塑膠產品可能都不是在台灣本地產生的，是從境外輸入、而且比較便宜，環境部希望塑膠盡量減少本地第一次生產，能夠使用二次循環料的再生塑膠粒料，希望說可以到達20％或是30％比例，那這個就可以大幅度減少。

他認為，經濟部是屬於「不要讓民眾生活不方便，不要讓民眾抱怨」，在內部會議中跨部會都有討論，甚至經濟部也響應環境部袋袋相傳這種循環袋回收政策，環境部尊重經濟部為了穩定民生物價，不要造成每個民眾不方便的一個角度，但以環境部的角度來說，必須讓塑膠的使用量減少，讓環境的衝擊降到最低。