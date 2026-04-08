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塑膠袋之亂…檢調查市場供貨 民眾怨：缺貨、無標價亂象仍未解

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
近期嘉義縣市塑膠袋、夾鏈袋等民生用品價格上揚，甚至出現貨架空缺情形，引發民眾憂心掀起「搶購潮」，嘉檢調不停查察市場及盤商供貨銷售情形，但民怨缺貨、無標價亂象仍未化解。圖／嘉義地檢署提供
近期嘉義縣市塑膠袋、夾鏈袋等民生用品價格上揚，甚至出現貨架空缺情形，引發民眾憂心掀起「搶購潮」，嘉檢調不停查察市場及盤商供貨銷售情形，但民怨缺貨、無標價亂象仍未化解。圖／嘉義地檢署提供

中東戰事持續延燒，牽動國際石化原料行情飆升，連帶衝擊國內塑膠製品市場。近期嘉義縣市塑膠袋、夾鏈袋等民生用品價格上揚，甚至出現貨架空缺情形，引發民眾憂心掀起「搶購潮」，嘉檢調不停查察市場及盤商供貨銷售情形，但民怨缺貨、無標價亂象仍未化解。

配合行政院穩定物價政策，嘉義地檢察署依據法務部及高檢署指示，持續運作「查緝民生犯罪聯繫平台」，清明連假指揮警調人力，深入轄區各大賣場與超市，針對塑膠袋、免洗包裝等民生物資進行價格與供貨查察。目前未發現囤積哄抬或不法情事。然而第一線市場狀況不如預期穩定。民眾反映，部分賣場內塑膠袋與夾鏈袋不僅出現缺貨，連商品標價也塗銷或撤除，讓消費者無所適從。

面對詢問，店員無奈表示，由於上游供應商價格波動劇烈，現場標價難以及時反映成本，只能暫時撤下價格標示，待行情穩定後再行調整。雖檢警調與縣市府密集稽查，市場亂象未明顯改善，引發外界質疑查緝成效。對此，嘉市府消保官黃崇傑說，現行法規並未強制要求所有商品必須標價，原料短期劇烈波動，業者調整價格、販售採限量，屬自由市場機制。

目前中盤供應商調漲約2至2成5，部分業者為避免搶購與囤貨，祭出限購措施，例如每人每日限購2包，維持基本供貨秩序。至於源頭供應，政府協調中油及台塑，確保原料供應不致中斷。整體而言，塑膠製品市場目前仍處價格調整與心理預期交錯過渡期。何時回穩，不僅取決於國際局勢降溫，考驗消費端是否停止恐慌性購買。短期內「買得到、但不一定有價標」混亂現象，恐怕仍將持續一段時間。

台塑 行政院 法務部

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