塑膠袋之亂…檢調查市場供貨 民眾怨：缺貨、無標價亂象仍未解

商圈夜市塑膠袋到底缺不缺？經濟部今天邀集全國30個商圈代表開會，嘉義市商圈文化促進會理事長劉慶宗表示，嘉義現在很缺塑膠袋，包括直接盛裝湯湯水水的內袋以及手提花袋，早在3月中旬他的供貨商已向他提醒，現在在打仗，以後塑膠袋可能缺貨，他原本不相信，後來還真的叫不到貨，北部不缺塑膠袋，但嘉義這麼缺，他嚴重懷疑有人囤積。

2026-04-07 18:17