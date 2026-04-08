經長：三情形難買到塑膠袋

中東戰爭引發國內「塑膠袋之亂」，經濟部長龔明鑫昨天表示，有三種情形比較不容易買到塑膠袋，一是零散、零售部分，二是偏鄉地區，三是特殊規格塑膠袋，經濟部已啟動塑膠袋平價專案因應。至於價格，一般反應多多少少都有漲，希望平價專案生產出來的塑膠袋，未來能平價供應給消費者、商圈及夜市業者。

經濟部昨天邀集全國卅個商圈代表舉辦「關懷商圈塑膠製品影響」座談會，據各商圈在會議中的發言歸納目前塑膠袋缺貨情形，北部地區供應充足，中南部地區則有南投的偏遠地區、高雄的偏遠地區，以及嘉義地區缺貨嚴重。

嘉義市商圈文化促進會理事長劉慶宗表示，嘉義現在很缺塑膠袋，包括直接盛裝湯湯水水的內袋以及手提花袋，三月中旬供貨商提醒他塑膠袋可能缺貨，他原本不信，後來真的叫不到貨，北部不缺塑膠袋，但嘉義這麼缺，懷疑有人囤積。

劉慶宗是嘉義半畝田餐飲連鎖事業的總經理，這家麵店曾榮獲二○二二年台北牛肉麵冠軍。他說，「我都很難買到塑膠袋了，其他店家會更難買」，比較缺的是四兩、一斤、二斤、三斤、四斤的花袋，以及一斤規格用於盛裝食物的耐熱內袋。

龔明鑫在座談會結束後受訪表示，根據各商圈理事長的回饋，塑膠袋數量的部分還算穩定，但是零散、零售部分，偏鄉地區，或是特殊規格塑膠袋確實比較不易訂購，經濟部已啟動塑膠袋平價專案，由中油增產乙烯平價提供中下游廠商生產塑膠袋。

這波塑膠袋之亂也掃到餐飲業者，業者說，塑料包材的價格已經上漲了二至三成，由於不確定戰爭會不會很快結束，因此已開始跟上游廠商拉貨，免得連半年後的中秋節包材都出狀況；考量包材占成本的比重不算高，暫時會先自行吸收，只是各種原物料價格都在漲，又怕消費者反彈，只能先盡力撐下去。

飲料製造業者指出，中東開戰以來，石化相關產品在預期心理下價格上漲，接下來要面對的可能就是缺貨，但因寶特瓶是必須材料，要承擔的成本壓力會愈來愈重，現在還是使用庫存，一旦庫存用完，就要思考將成本反應在終端售價。

而針對立委指控台塑石化「假減量、真哄抬」，士林地檢署繼二日通知台塑化五名高階主管以證人身分到案釐清案情後，昨天再請台塑化主管共六人作證，訊後請回。

此外，清明連假期間，調查局也稽查中大盤商、賣場及攤商，查察有無囤積原物料、異常囤貨、聯合漲價等情事。