經部為「塑膠袋之亂」增5000噸產量 彭啓明：持續推減塑 環境部並不弱

國內因中東戰事導致石化原料吃緊，進而出現「塑膠袋之亂」，經濟部啟動「塑膠袋平價專案」，額外再增加5000萬噸的塑膠袋產量。環境部長彭啓明今表示，經濟部是為解決民眾恐慌，並避免囤積塑膠袋，環境部將繼續鼓勵民眾自備環保袋減塑，也強調「環境部減塑做得並不弱。」

環境部長彭啓明今於「環保心舞台-循環之城」揭幕儀式受訪表示，經濟部增產塑膠袋是為了平息民眾恐慌和避免大量囤積，環境部除了持續鼓勵民眾使用環保袋外，也與悠遊付合作，民眾自備環保袋就能享有5元的回饋。

彭啓明表示，國內已有14類場所不再免費提供塑膠袋，每年塑膠袋使用量已從200億個降至100億個，然而台灣在國際上是塑膠袋使用量的前段班，最後一哩路例如攤販、小吃、夜市等場域，因為飲食文化所以用得多，占整體塑膠袋使用量大概6成。

彭啓明說，全世界沒有國家禁止使用塑膠袋，減少塑膠袋的使用是需要每個人發自內心並願意來做，歐美國家是每個人將其視為破壞環境的方式，這才是正確的做法，現在就是在改變塑膠袋使用文化的好時機。

彭啓明表示，中東戰局造成的原物料短缺還沒結束，環境部會繼續大力推動減塑措施，例如台北市建國花市已經募集到超過1萬個二手袋，已經有大約1成民眾不使用塑膠袋，但仍有9成民眾在使用，因為塑膠袋真的太方便，然而減塑需要每個人動起來，「有人說環境部減速弱，但我們並不弱。」