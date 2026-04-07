牛肉麵冠軍喊話「嘉義超缺塑膠袋」 還有這兩地偏遠區也很缺

商圈夜市塑膠袋到底缺不缺？經濟部今天邀集全國30個商圈代表開會，嘉義市商圈文化促進會理事長劉慶宗表示，嘉義現在很缺塑膠袋，包括直接盛裝湯湯水水的內袋以及手提花袋，早在3月中旬他的供貨商已向他提醒，現在在打仗，以後塑膠袋可能缺貨，他原本不相信，後來還真的叫不到貨，北部不缺塑膠袋，但嘉義這麼缺，他嚴重懷疑有人囤積。

經濟部今天舉辦的「關懷商圈塑膠製品影響」座談會是閉門座談會，據各商圈在會議中的發言歸納目前塑膠袋缺貨情形，北部地區供應充足，中南部地區則有南投的偏遠地區、高雄的偏遠地區，以及嘉義地區缺貨嚴重。

劉慶宗也是嘉義半畝田餐飲連鎖事業的總經理，這家麵店曾經榮獲2022年台北牛肉麵冠軍，在地經營30多年，劉慶宗說，「我都很難買到塑膠袋了，其他店家會更難買」，顯示嘉義市塑膠袋真的很缺，主要是4兩、1斤、2斤、3斤、4斤的花袋，以及1斤規格用於盛裝食物的耐熱內袋。

劉慶宗表示，塑膠袋訂不到貨後，他到嘉義市最大供應商新玉山去看，貨架全空，顯示供應鏈問題已遞延至末端，他現在只能零星採購，每包單價從20元漲到3、40元，而且短缺也導致嘉義市不少店家貼出公告，不再提供塑膠袋，或是塑膠袋需自費1元、2元、3元不等，更誇張的是，有店家只用內袋包裝食物，沒有外袋可提供或自費。

塑膠袋之亂3月下旬愈演愈烈，持續至清明連假都無法獲得解決，劉慶宗說，消費者看到塑膠袋貨架空了，引發更嚴重的預期心理，他完全沒料到國內竟然會發生買不到塑膠袋這種事，而且還只有他嘉義非常缺，他懷疑有人囤積，希望政府能出面協調釋出塑膠袋貨源，平抑物價及滿足民生需求。

龔明鑫在座談會結束後受訪表示，根據各商圈理事長的回饋，塑膠袋數量的部分還算穩定，但有三種情形比較不容易買到，一是零散、零售部分，二是偏鄉地區，三是特殊規格塑膠袋確實有較不易訂購，現在經濟部已啟動塑膠袋平價專案，由中油增產乙稀平價提供中下游廠商生產塑膠袋。至於價格，一般反應多多少少都有漲，希望平價專案生產出來的塑膠袋，未來能平價供應給消費者、商圈及夜市業者。

經濟部會後也安排新北市深坑商圈理事長黃建強受訪，他表示，政府第一時間幫大家掌握訊息，也從原料供應到製造啟動平價方案，讓社會大眾及商圈夥伴清楚知道供應無虞，「貨源不只無虞，數量還有增加，就可以紓解預期囤積的心理」。

嘉義市的塑膠袋單價從20元漲到3、40元，還很難買到。記者陳儷方／攝影