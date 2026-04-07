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夜市商圈塑膠袋需求高 經濟部：大賣場及家用塑膠袋比較沒問題
經濟部7日邀集各大商圈理事長舉行「關懷商圈塑膠製品影響」座談會，經濟部長龔明鑫致詞時表示，因中東戰事，石化原料有點吃緊，反映在塑膠袋的供應上，他日前去看過塑膠袋工廠及萬華商圈初步了解市場情況，根據商業署調查，大賣場及家用塑膠袋比較沒問題。
龔明鑫表示，四輕4月提前開工，乙稀產量可以增1.9萬公噸，並推出「經濟部塑膠袋平價專案」，中油撥出5000噸增產的乙稀，提供給台塑生產成聚乙稀後，提供給合作的製造商和通路商，平穩塑膠貸的供應及價格，目前已有20多家廠商加入此專案。
塑膠袋通路的部分，短期內透過小北百貨及振宇五金鋪貨，龔明鑫說，其他通路商若有意願，也非常歡迎加入。先前透過商業署調查，大賣場及一般家用塑膠袋比較不缺，但商圈或夜市因為要做生意，生意好時，就會面臨調度問題，他承諾會盡快解決這些問題，座談會就是希望直接聽取商圈意見。
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