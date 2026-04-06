中東戰火影響塑膠製品原料 花蓮縣府、檢調稽查未見哄抬囤貨

受中東衝突影響，石化原料供應一度受阻，外界關注是否衝擊下游塑膠製品供應並引發價格波動。花蓮檢調為防範市場預期心理造成價格異常波動，今天與縣府等相關單位展開稽查，結果顯示塑膠袋、保鮮膜等民生用品供需平穩，未見哄抬或囤積情形。

花蓮地檢署主任檢察官張家維，會同法務部調查局、縣府消保官李葳，以及觀光處、警察局、政風處等單位，前往遠東愛買、家樂福等大型賣場及在地塑膠製品製造廠進行查核，全面掌握市場供需與價格動態，避免民生物資因不實預期而產生波動。

縣府表示，本次稽查聚焦塑膠袋與保鮮膜等日常用品，除檢視賣場售價是否異常，也向業者了解進貨來源、庫存量及銷售趨勢，確認是否存在囤貨惜售或聯合調漲等違規行為。查核結果顯示，目前市場供應充足、價格穩定，未發現不法情事。

同時，檢調與消保官也向業者加強宣導，若供應鏈出現異常大量採購或囤積民生物資情形，可撥打調查局「打擊民生犯罪專線」0800-007-007，或透過全國「消費者服務專線」1950通報，以利即時查處。

縣府指出，此次在檢方主導下啟動跨機關合作機制，有效提升市場監測與應變能力，不僅強化即時查核，也兼具預防與宣導效果，向業者傳達政府穩定物價、維護市場秩序的立場，並有助提升民眾消費信心。未來將持續與檢調單位密切合作，確保民生物資供應無虞、價格合理。