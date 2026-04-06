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因應中東衝突 政院提穩定物價三機制
行政院今天舉行「因應中東衝突民生安定專案會議例行記者會」，行政院發言人李慧芝、政務委員陳時中、政委兼國發會主委葉俊顯、政委林明昕、衛福部長石崇良、法務部次長馮成、經濟部次長何晉滄等出席。
李慧芝轉述行政院長卓榮泰裁示，強調政府將從平抑物價、穩定供應及強化稽查三大面向同步進行。他表示，目前首要任務是維持產銷秩序正常運作，卓榮泰要求經濟部協調中油與台塑穩定原物料生產與供應，並擴大油品與石化原料貨源；同時，也指示交通部依機制提供國內航線航空用油補助。
經濟部產發署副署長鄒宇新表示，為穩定民生價格，4月電價、汽柴油、桶裝瓦斯及民生用天然氣均不調漲。在能源供應方面，雖有約31%液化天然氣船運輸受中東戰事影響，但透過採購調節，4至6月供氣已具相當把握，安全存量可維持11天以上，原油庫存亦可達140天以上。
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