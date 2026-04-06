因應中東情勢 政院：油氣供應暫無虞 增產12.5億個一斤塑膠袋

中東戰事未歇，行政院政務委員兼國發會主委葉俊顯6日指出，目前石油、天然氣存量均高於法定規範，汽柴油在平穩機制運作下，漲幅仍由中油吸收；針對全台掀塑膠袋之亂，葉說，4月乙烯總產量可達16.9萬噸，足以供應內需，另協調中下游增產，預計可供應12.5億個一斤塑膠袋。

行政院今日中午舉行「因應中東衝突民生安定專案會議例行記者會」，由發言人李慧芝主持，政務委員陳時中、林明昕、國發會主委兼政務委員葉俊顯，衛福部長石崇良、法務部次長馮成、經濟部次長何晉滄與會。

針對確保確保油氣供應「量足價穩」，葉俊顯指出，目前石油、天然氣庫存均高於法定規範，中油和台塑公司在4月到 7月均已增購原油及輕油船隻，並改由紅海出口。天然氣也完成4到5月船期調度，供應無虞，6月需要調度的15個船次，目前也已採購到11個船次。

汽柴油價格方面，葉俊顯表示，依亞鄰最低價及專案平穩機制，本周汽柴油原應各漲6.8元跟8.8元，但在平穩機制的運作下，漲幅全由中油吸收；另外，4月份民用天然氣及桶裝瓦斯價格均維持凍漲，電價也不會調整。

穩定產業供應鏈運作方面，葉俊顯說，上游將增產供應內需，中油四輕在4月1日提前開爐，約能增產1.9萬噸，5月增產3萬噸，加計台塑產量，4月乙烯總產量可達16.9萬噸，足供內需使用；中下游協調增產以及現貨調度方面，中油專案平價提供5000噸乙烯，給台塑生產平價的聚乙烯（塑膠粒），另協調20家合作塑膠加工業者，增加生產供應12.5億個一斤的塑膠袋。針對缺貨的業者，由專人專案協調媒合。

葉俊顯提到，除了塑膠袋以外，在醫療器材、瀝青及農業用塑膠包材等產品方面，若有面臨供應壓力，經濟部和相關單位也已建立專線專案積極協助業者媒合；經濟部也將定期公開石化原料產銷數據及供需情形，對外說明上中下游運作情形，提升市場的透明度。

經濟部次長何晉滄補充，目前已有充足餘裕供應塑膠袋生產或醫材，及農產品、蔬果包裝，「各位不用擔心，不用到市場搶購，供應量絕對沒有問題」；經濟部產業發展署副署長鄒宇新也說，若以漲價過的材料製作，塑膠袋價格約會漲3成，但不代表4月漲幅也是如此，盼透過機制穩定價格。

媒體關注，中油因吸收90億元漲幅，造成財務負擔，是否已啟動專案機制協助。葉俊顯說，包括專案融資、撥補跟增資都有在討論，但目前還未定案，可能要再經過一段時間，再做進一步評估。

執法方面，根據法務部報告，跨部會物價聯合稽查小組4月3日二度展開聯合稽查，針對北中南塑膠袋製造商、盤商、傳統市場及夜市，共執行85家，其中4家製造商多為外銷，無法判斷供應國內情形，盤商部分因未出具3月進銷貨資料，無法比對，傳統市場、夜市叫貨供應不一，寧夏夜市及龍華市場攤商明顯緊縮，叫到貨者，價格上漲約30％至50％。