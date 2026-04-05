塑膠製品成本上揚 超商超市供應穩定、好市多祭限購

中東戰事影響石化原料供應，市場關注塑膠製品供需與價格變化。超商、超市和量販通路表示，塑膠袋、保鮮膜等相關商品供應大致穩定；目前僅美式賣場好市多針對垃圾袋、保鮮膜等14項商品採取限購措施，並持續觀察市場變化。

超商方面，統一超表示，持續關注市場動態，其餘不多作回應；全家指出，目前相關用品供應狀況正常，後續將視市場狀況與消費需求評估調整。

萊爾富表示，日前接獲供應廠商通知，部分塑膠袋、餐盒及相關塑膠製品的採購成本已有所調整，漲幅約10%至30%。目前門市常見的塑膠袋、吸管等包材供應仍維持正常，整體供應狀況穩定，公司也透過庫存管理機制與採購調度，降低短期市場波動帶來的影響。

萊爾富持續與供應商保持密切溝通，並關注國際市場動態，以掌握後續供應狀況。

萊爾富指出，雖然部分包材成本因原物料價格變動而有所調整，但將持續觀察市場情勢發展，現階段仍會努力維持穩定、不輕易調漲，並在兼顧營運成本與消費者權益的原則下，審慎評估相關因應措施。

萊爾富表示，未來持續配合環保政策與市場需求推動減塑措施，包括鼓勵消費者自備購物袋、適度減少一次性用品使用，以及評估導入替代材質等方向，以兼顧環境永續與企業營運發展。

OK超商表示，目前相關用品庫存充足，整體供應正常。

量販通路方面，好市多1日宣布針對保鮮袋、垃圾袋、保鮮膜等14項商品採取限購措施，限定每張會員卡每項一份，品項會滾動調整；至於限購何時結束，將會視銷售狀況與市場需求滾動式調整。

家樂福表示，架上塑膠袋、保鮮膜等商品目前都有庫存，暫未實施限購，也未調整價格；店內使用的購物袋及裸賣生鮮用塑膠袋供應正常。

全聯表示，目前架上商品均正常供貨，沒有限購措施；購物袋供應維持穩定，雙北地區若有需求可購買專用兩用袋，尚未出現大量搶購情形；生鮮裸賣商品也持續推廣自備購物袋。

經濟部長龔明鑫4日表示，因中油四輕擴產，每月擴大聚乙烯（塑膠粒）產量至少0.55萬噸，可生產5000噸的塑膠袋，相當於12.5億個1斤塑膠袋；價格方面則已媒合小北百貨及振宇五金，盼透過平價機制回饋給消費者。