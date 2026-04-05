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新莊市場攤商喊斷糧 塑膠袋成本飆、供應不穩掀焦慮

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新莊公有市場菜販、網紅廖炯程（右）指出，近期塑膠袋上游供應吃緊，不僅價格上漲，甚至出現「一袋難求」情況。本報資料照片
新莊公有市場菜販、網紅廖炯程（右）指出，近期塑膠袋上游供應吃緊，不僅價格上漲，甚至出現「一袋難求」情況。本報資料照片

塑膠袋竟成市場最搶手資源。新莊公有市場菜販、網紅廖炯程近日在社群發文指出，近期上游供應吃緊，不僅價格上漲，甚至出現「一袋難求」情況，讓第一線攤商備感壓力。他形容，這波不是單純缺貨，而是接近「斷糧」等級的供應危機。

廖炯程表示，市場長期合作的塑膠袋批發商日前補貨時，罕見神情凝重提醒「省著用」，透露工廠端自3月下旬起就出現叫不到貨的情況。據了解，上游原料供應持續縮減，目前僅剩原本約4分之1，導致成品供應急凍。他說，過去一封塑膠袋約30元，如今市場喊價已達50至60元，還不一定買得到，情況宛如疫情期間搶購口罩。

「現在市場最珍貴的不是菜，是袋子。」廖炯程說，零售端民眾或許感受有限，但對攤商而言，塑膠袋是日常營運不可或缺的耗材。以清晨批發為例，一家攤商每天可能消耗上百個袋子，無論是分裝不同菜色、保持食材衛生，或是肉類、生鮮的隔離與保鮮，都高度依賴塑膠袋。一旦供應不穩，不僅增加作業困難，也可能影響商品品質。

他進一步指出，若沒有袋子分裝，葉菜類容易脫水，肉類與魚貨也可能因無法有效隔離而影響衛生，甚至引來蚊蠅，對攤商與消費者都是風險。對於外界認為「剛好促進環保」的說法，他坦言支持減塑，但實務上仍需過渡配套，否則短期內將對基層市場運作造成衝擊。

面對供應不確定性，廖炯程呼籲民眾近期採買可自備購物袋，或重複使用家中乾淨塑膠袋，協助減少攤商消耗。他也坦言，若缺貨持續，不排除改變包裝方式，「真的沒袋子，只能想其他方法撐過去。」

塑膠袋

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