「塑膠袋之亂」中油出手穩價 國民黨批民進黨民生治理亮紅燈

中東局勢牽動石化原料供應，經濟部推出「塑膠袋平價專案」，由中油配合增產、凍漲，試圖替市場降溫。國民黨今表示，連塑膠袋這種最貼近日常生活的基本民生用品，都已需要政府緊急出手穩價，顯示問題已不只是單一商品供應，民進黨政府面對原料波動、上游風險與民生物價壓力時，缺乏事前準備，只能倉促救火。

國民黨表示，國民黨指出，政府若真如口中所說「穩定」，何須動員國營事業出面穩價、要求通路配合回饋？說穿了，就是問題早已浮上檯面，政府卻還想靠話術粉飾太平，等到市場開始緊張、基層民眾感受到壓力，才匆匆忙忙端出補貼與凍漲。

國民黨質疑，這種治標不治本的做法，正是民進黨執政多年來一再出現的老問題。「嘴巴說供應無虞，手上卻忙著救火，這不是自相矛盾，什麼才是自相矛盾？」

國民黨批評，民進黨最擅長就是把壓力往後拖。如今再度由國營事業吸收部分穩價成本，表面上看似暫時止血，實際上仍是把代價延後處理。從塑膠袋、包材、運輸到民生日用品，成本很可能一層一層反映到終端價格，最後承受壓力的，仍是攤商、小店家與一般家庭。今天是塑膠袋，明天又會是什麼？如果連最基本的民生供應都要靠臨時救火，人民又如何相信政府有能力面對更複雜的上游風險與能源挑戰？

國民黨呼籲民進黨政府，執政不是出了事才當救火隊，更不是每次都用「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的方式硬撐過去。政府真正該面對的，是原料供應風險、上游韌性不足，以及民生物價愈墊愈高的現實。不要只會叫人民放心、不要搶，更應提出「穩得住供應、壓得住成本」的具體對策，否則人民真正擔心的，就不只是今天的塑膠袋，而是接下來一波又一波的生活成本壓力。