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嘉市府設29處二手袋循環箱 助市民日常實踐減塑

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市環保局呼籲民眾應養成自備購物袋或重複使用舊袋子的習慣。圖／嘉義市政府提供
嘉義市環保局呼籲民眾應養成自備購物袋或重複使用舊袋子的習慣。圖／嘉義市政府提供

面對國際原物料波動，塑膠製品成本提高，減塑趨勢日益重要。嘉義市目前設置29處二手袋循環箱站點，提供乾淨紙袋供民眾取用或回收。市環保局長孫意惇表示，少用一個塑膠袋就是為環境減負，讓減塑成為生活日常，也是嘉義市推動循環經濟的基礎。

嘉義市環保局指出，全市29處二手袋循環箱提供大小適中、整潔的二手紙袋。民眾家中若有餘裕且乾淨的紙袋，可投入循環箱下層，經整理後會重新放回上層供下一名民眾取用。此外，箱體均張貼行動條碼，若民眾發現紙袋取用完畢，可即時掃碼通報，該局將迅速派員補充，提升服務效能。

孫意惇說，減少一次性塑膠袋是打造低碳城市的基礎，呼籲業者從營運端落實不主動提供塑膠袋，引導消費者改變習慣；民眾則應養成自備購物袋或重複使用舊袋子的習慣，並善用全市29處循環站資源。透過全民參與，讓減塑與循環經濟融入日常，共同營造宜居環境。

嘉義市環保局籲請業者落實不主動提供或收費提供塑膠袋。圖／嘉義市政府提供
嘉義市環保局籲請業者落實不主動提供或收費提供塑膠袋。圖／嘉義市政府提供

嘉市府設29處二手袋循環箱，助市民日常實踐減塑。圖／嘉義市政府提供
嘉市府設29處二手袋循環箱，助市民日常實踐減塑。圖／嘉義市政府提供

原物料 環保局 嘉義 塑膠袋

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