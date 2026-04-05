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塑膠袋吃緊 四輕開爐擴產原料

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
受中東戰爭影響，全台各地傳出塑膠袋供應短缺，傳統市場攤販因應消費者需求，不能不供應，只能減少分裝數袋、鼓勵消費者自備購物袋因應。記者陳雅玲／攝影 陳雅玲
受中東戰爭影響，全台各地傳出塑膠袋供應短缺，傳統市場攤販因應消費者需求，不能不供應，只能減少分裝數袋、鼓勵消費者自備購物袋因應。記者陳雅玲／攝影 陳雅玲

中東戰事未停歇，不僅引發「塑膠袋之亂」，也凸顯台灣能源脆弱等問題。為穩定民生用品供應，經濟部宣布推出「塑膠袋平價專案」，不僅開爐擴增塑膠上游原料乙烯產能，平價供應給中下游廠商，抑制塑膠袋零售價格上漲。經濟部同步檢視各類電力類別，部長龔明鑫表示，若核安會同意核三重啟，屆時可先取代煤電。

中東戰爭凸顯台灣發電過度依賴天然氣，外界認為經濟部應檢討天然氣發電占比高達五成的風險。龔明鑫指出，能源安全及風險問題應分兩層次。第一是來源分散，中東原是天然氣重要來源，現在正調整增加向美國、澳洲及其他地區採購，目前美國來源占比約百分之十，預估到二○二九年可提升至百分之廿五，藉此降低單一地區依賴，確保供應韌性。

第二是能源類別結構，根據二○三二至二○三四年的規畫，天然氣機組與再生能源建設均持續進行，包括離岸風電三之三期選商已公告，希望如期如質併聯發電。

龔明鑫同時表示，台電已送出核三再運轉計畫，目前正在執行自主安全檢查，若未來獲得核安會的同意，重啟核三，屆時能源配比自然就會出現調整，核能將先替代燃煤發電。

至於塑膠袋問題，龔明鑫表示，中油四輕已於四月一日開爐擴增產能，塑膠上游原料乙烯產量將逐月增加，四月較三月增加一點九萬噸至七點九萬噸，五月提升至九萬噸。

產發署副署長鄒宇新指出，受國際原油價格上漲影響，乙烯價格同步攀升，國際市場漲幅約達百分之六十，但國內因具備生產能力，透過調節機制將漲幅控制在約百分之四十。

承接四輕乙烯增產產能，台塑可進一步擴大聚乙烯產量，並轉製為塑膠袋。經濟部估算，相關產能約可生產五千噸塑膠袋，約當十二點五億個一斤規格塑膠袋。

針對部分商圈市場出現塑膠袋缺貨現象，經濟部商業署長蘇文玲表示，已盤點全台三五○處商圈與一○三三處市場及夜市，有四十二處商圈及二八四處市場反映塑膠袋供貨偏緊，部分攤商採購困難，經濟部已媒合上游製造商與通路業者進行洽談與對接，協調產能調度以加速補足門市庫存。

美國 台塑 核三 塑膠袋 龔明鑫 經濟部

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