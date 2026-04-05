經部出招平息塑膠袋之亂 促中油彈性調度產能增加供應

中東衝突波及石化產品供需，為穩定民生用品供應，經濟部昨（4）日推出「塑膠袋平價專案」，經濟部長龔明鑫表示，中油已彈性調度產能，依目前掌握的原料專案供給量，平均每人每天可分配兩個一台斤裝塑膠袋，若再加計原有產能，每人每日平均可達近十個塑膠袋，供應充足，請民眾放心。

經濟部指出，中油四輕4月1日已投入運作，上游原料乙烯產量由3月6萬噸，提升至4月7.9萬噸，5月達9萬噸，擴大產量最高可達3萬噸。至於中游塑膠原料聚乙烯（PE）產量，也將從3月2.2萬增至4月2.75萬噸，5月可再提高，預估塑膠袋產量每月可增加5,000噸，相當於約12.5億個一斤塑膠袋。

龔明鑫坦言，目前重點在如何讓充足源頭料源順暢抵達供需端。針對民眾反映部分商圈或夜市塑膠袋不好買，他前往萬華商圈觀察連假期間消費狀況，的確有部分攤商反映塑膠袋不易購買問題，他也請商業署每周兩次致電商圈、市場自治會統計需求，進一步媒合通路，如需求量大，規格特殊，也可以幫忙媒合製造。生產端部分，已有22家製造商表達願意協助參與生產，會由中油平價供應額外料源，製造商則將價格回饋給消費者。

針對塑膠袋缺貨情形，商業署署長蘇文玲表示，盤點全台350個商圈跟1,033處市場，發現有42處商圈、284處市場反映供貨緊縮，會協助媒合附近通路，不過目前與經濟部合作的通路如小北百貨、振宇五金等現有庫存偏低，部分門市確實缺貨，也正積極協助這類通路與上游廠商對接，補足貨源，確保民生採買不受影響。

產發署副署長鄒宇新分析，石油腦價格平均漲幅60%，在政府調度下國內漲幅僅約40%，至於塑膠袋價格，庫存部分維持不漲價，新生產部分受成本影響調漲約30%，因此特別提出「經濟部塑膠袋平價專案」措施，希望透過製造相對平價塑膠袋，快速提供給經濟部合作的通路、商圈及市場，減少塑膠袋供應緊縮影響。