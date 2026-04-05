快訊

高雄春捲攤商疑爆發食物中毒通報134人 營養師：兩大食材最危險

清明轉運15天來了！12生肖開運法曝光 牛財氣爆棚、虎1小物降火氣

教授健康／高壓過勞藏風險 台大教職員健檢4年27人罹癌

聽新聞
0:00 / 0:00

經部出招平息塑膠袋之亂 促中油彈性調度產能增加供應

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
經濟部長龔明鑫。 記者許正宏／攝
經濟部長龔明鑫。 記者許正宏／攝

中東衝突波及石化產品供需，為穩定民生用品供應，經濟部昨（4）日推出「塑膠袋平價專案」，經濟部長龔明鑫表示，中油已彈性調度產能，依目前掌握的原料專案供給量，平均每人每天可分配兩個一台斤裝塑膠袋，若再加計原有產能，每人每日平均可達近十個塑膠袋，供應充足，請民眾放心。

經濟部指出，中油四輕4月1日已投入運作，上游原料乙烯產量由3月6萬噸，提升至4月7.9萬噸，5月達9萬噸，擴大產量最高可達3萬噸。至於中游塑膠原料聚乙烯（PE）產量，也將從3月2.2萬增至4月2.75萬噸，5月可再提高，預估塑膠袋產量每月可增加5,000噸，相當於約12.5億個一斤塑膠袋。

龔明鑫坦言，目前重點在如何讓充足源頭料源順暢抵達供需端。針對民眾反映部分商圈或夜市塑膠袋不好買，他前往萬華商圈觀察連假期間消費狀況，的確有部分攤商反映塑膠袋不易購買問題，他也請商業署每周兩次致電商圈、市場自治會統計需求，進一步媒合通路，如需求量大，規格特殊，也可以幫忙媒合製造。生產端部分，已有22家製造商表達願意協助參與生產，會由中油平價供應額外料源，製造商則將價格回饋給消費者。

針對塑膠袋缺貨情形，商業署署長蘇文玲表示，盤點全台350個商圈跟1,033處市場，發現有42處商圈、284處市場反映供貨緊縮，會協助媒合附近通路，不過目前與經濟部合作的通路如小北百貨、振宇五金等現有庫存偏低，部分門市確實缺貨，也正積極協助這類通路與上游廠商對接，補足貨源，確保民生採買不受影響。

產發署副署長鄒宇新分析，石油腦價格平均漲幅60%，在政府調度下國內漲幅僅約40%，至於塑膠袋價格，庫存部分維持不漲價，新生產部分受成本影響調漲約30%，因此特別提出「經濟部塑膠袋平價專案」措施，希望透過製造相對平價塑膠袋，快速提供給經濟部合作的通路、商圈及市場，減少塑膠袋供應緊縮影響。

延伸閱讀

衝突 經濟部 龔明鑫

延伸閱讀

穩定民生需求 中油：原油氣庫存維持戰前水準、石油腦供應可至5月底

中東戰事衝擊 全台掀塑膠袋之亂…經濟部：盼透過平價機制穩民生

漲價缺貨 塑膠袋之亂 農產包材飆漲難購

中東戰火燒出「塑膠袋之亂」 政府部門總動員三路應變

相關新聞

神對手...沈伯洋出戰蔣萬安 他曝原因：最擔心的是蘇巧慧

2026民進黨派誰出戰北市長蔣萬安，至今人選未定，近期傳立委沈伯洋呼聲高，國民黨港湖議員擬參選人陳冠安曝去年一分民調，沈伯洋支持度不只輸鄭麗君，連吳怡農都比不上。甚至沈伯洋若出戰北市長，最該擔心的，不是別人，正是蘇巧慧。

鄭麗文明率團訪陸 學者：和平牌若發酵可攻破綠營抗中牌

國民黨主席鄭麗文明天將率團訪問中國大陸，展開為期5天的參訪行程。文化大學廣告系教授鈕則勳在臉書上分析，鄭麗文若能強化兩岸互動，帶回對台有利的資源，讓「和平牌」發酵，確實是反轉戰場的機會不僅能攻破綠營「抗中牌」，更有機會訴求中間選民。

鄭麗文稱「美中非二選一」 林濁水酸：已超越瘋狂的柯文哲

國民黨主席鄭麗文將於明天將率團訪問中國大陸，她日前接受美國媒體NBC專訪時表示，改善兩岸關係從來不需要以犧牲對美關係為代價，兩者並非二擇一。對此，民進黨前立委林濁水今天表示，當今脈絡和氛圍如此，美中非二選一還講得出口，這就是鄭麗文超過柯文哲的地方。

不尋常！美媒：中國大規模保留近海警告空域 疑涉軍事訓練

「華爾街日報」今天報導，中國自3月27日至5月6日在黃海與東海保留「空中任務通告」區，飛行器進入劃設空域可能面臨危險與限...

鄭麗文明率團訪陸！「鄭習會」預定4月10日登場 規格與「連胡會」相當

國民黨主席鄭麗文明天將率團訪問中國大陸，展開為期5天的參訪行程，各界關注的「鄭習會」預定10日登場，規格與「連胡會」相當，是睽違10年後，國共領導人再次會晤。鄭麗文表示，此行將以鞏固兩岸和平為目的，她有把握北京會釋出重大的善意與誠意，成果一定超乎大家期待。

NBC專訪／鄭麗文重申深化台美關係 推動兩岸和平穩定

國民黨主席鄭麗文日前接受美國媒體國家廣播公司（NBC）專訪表示，改善兩岸關係從來不需要以犧牲對美關係為代價，兩者並非二擇一。她指出，推動兩岸和平、降低衝突風險，不僅符合台灣人民利益，也符合美國及國際社會對區域穩定的期待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。