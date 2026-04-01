聽新聞
0:00 / 0:00

政府採購防弊 藍委促納三振條款

聯合報／ 記者李人岳屈彥辰／台北報導

本報昨天報導，行政院工程會預告修正政府採購法，新增涉及國安或機密採購可採限制性或選擇性招標，遭質疑可能為特定廠商開方便之門。國防部長顧立雄回應表示，對於參與機密案件廠商會做安全查核，會利用各種複式稽核跟監督手段，強化防弊跟確保採購健全。

國民黨立委王鴻薇則建議，政府採購法的修法應納入「三振條款」，被列政府拒絕往來名單，終身不得參與政府採購。

行政院工程會預告大幅翻修政府採購法，因刪除須三家廠商投標限制等條款，引發爭議；雖已宣布暫緩修法，但立委、專家仍質疑，草案新增涉及國家安全或機密採購，經上級機關核准，可採限制性招標或選擇性招標，是否大開方便之門、量身定做？

顧立雄表示，國防部就機密採購部分，會重視機密的確保，對相關機密參與廠商會做安全查核；在交付採購相關機密文件時，也會請廠商提出保密切結。他表示，國防部會利用各種複式稽核跟監督手段，強化防弊跟確保採購健全。

王鴻薇曾於二○二四年揭露林樹雄、林聖哲父子的「光研」、「尚極」兩間公司，在得標警用防彈背心案後，以劣質品濫竽充數；直至今年三月廿九日，北檢才指揮法務部廉政署搜索並傳喚林家父子。王鴻薇表示，這兩家公司不但提供劣質的警用防彈背心，且劣跡斑斑，多次列入拒絕往來黑名單，竟可得標高達六十三案之多，且得標金額近十億元。

王鴻薇說，北檢在她踢爆兩年之後才啟動偵辦，裡面有太多貓膩；她並提出政府採購法修法概念，盼納入「三振條款」，對於被列政府拒絕往來名單的廠商，應終身不得參與政府採購。

顧立雄 國民黨 行政院

延伸閱讀

國安、機密採購限制性招標 顧立雄：複式稽核監督強化防弊

新聞幕後／綠憂政治後座力 修法衝擊選情

陽光行動／保密為由不公開 容易行政擴權

觀察站／未對症下藥 更難遏採購亂象

相關新聞

政府採購防弊 藍委促納三振條款

本報昨天報導，行政院工程會預告修正政府採購法，新增涉及國安或機密採購可採限制性或選擇性招標，遭質疑可能為特定廠商開方便之門。國防部長顧立雄回應表示，對於參與機密案件廠商會做安全查核，會利用各種複式稽核跟監督手段，強化防弊跟確保採購健全。

踢爆劣質防彈衣標案2年後才偵辦 王鴻薇促修政府採購法納三振條款

國民黨立委王鴻薇2024年揭露，林樹雄、林聖哲父子的「光研」、「尚極」兩間公司標得警用防彈背心案後，以劣質品濫芋充數。但到今年3月29日北檢署才指揮法務部廉政署，搜索並傳喚林家父子。王鴻薇今再表示，裡面有太多貓膩，她並提出「政府採購法」修法概念，盼納入「三振條款」，被列政府拒絕往來名單，終身不得參與政府採購。

國安、機密採購限制性招標 顧立雄：複式稽核監督強化防弊

本報報導，行政院工程會預告修正政府採購法，新增涉及國安或機密採購，可在限制性或選擇性招標，遭質疑可能為特定廠商開方便之門。國防部長顧立雄表示，對於參與機密案件廠商會做安全查核，會利用各種複式稽核跟監督手段，強化防弊跟確保採購健全。

新聞幕後／綠憂政治後座力 修法衝擊選情

政府採購法迎來廿六年以來最大幅度修正，卻因刪除須三家廠商投標限制等條款引發爭議，導致朝野立委都有意見，憂心增進政府採購效率同時，卻出現弊案風險。工程會月初「急踩煞車」宣布暫緩修法，民進黨人士不諱言，修法雖立意良善，卻意外引發負面觀感，恐衝擊地方大選，不得不慎。

陽光行動／保密為由不公開 容易行政擴權

政府採購法草案新增國安機密採購得採選擇性或限制性招標，外界質疑，藉著國家安全和機密的名義，恐將賦予行政部門更大的裁量空間。熟悉政府採購實務的專家指出，如今政府採購制度最大的問題不在法律條文，而是承辦單位是否敢於承擔責任？

觀察站／未對症下藥 更難遏採購亂象

工程會預告修正政府採購法，日前因刪除須三家廠商投標限制等條款引發爭議而急踩煞車，不過細究公告的修法條文，還藏有「國安至上」的尚方寶劍，甚至還修法減輕上級機關監管責任、向廠商傾斜等，工程會若不好好檢討，未來恐怕會釀成更大風暴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。