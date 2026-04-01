政府採購防弊 藍委促納三振條款

本報昨天報導，行政院工程會預告修正政府採購法，新增涉及國安或機密採購可採限制性或選擇性招標，遭質疑可能為特定廠商開方便之門。國防部長顧立雄回應表示，對於參與機密案件廠商會做安全查核，會利用各種複式稽核跟監督手段，強化防弊跟確保採購健全。

國民黨立委王鴻薇則建議，政府採購法的修法應納入「三振條款」，被列政府拒絕往來名單，終身不得參與政府採購。

行政院工程會預告大幅翻修政府採購法，因刪除須三家廠商投標限制等條款，引發爭議；雖已宣布暫緩修法，但立委、專家仍質疑，草案新增涉及國家安全或機密採購，經上級機關核准，可採限制性招標或選擇性招標，是否大開方便之門、量身定做？

顧立雄表示，國防部就機密採購部分，會重視機密的確保，對相關機密參與廠商會做安全查核；在交付採購相關機密文件時，也會請廠商提出保密切結。他表示，國防部會利用各種複式稽核跟監督手段，強化防弊跟確保採購健全。

王鴻薇曾於二○二四年揭露林樹雄、林聖哲父子的「光研」、「尚極」兩間公司，在得標警用防彈背心案後，以劣質品濫竽充數；直至今年三月廿九日，北檢才指揮法務部廉政署搜索並傳喚林家父子。王鴻薇表示，這兩家公司不但提供劣質的警用防彈背心，且劣跡斑斑，多次列入拒絕往來黑名單，竟可得標高達六十三案之多，且得標金額近十億元。

王鴻薇說，北檢在她踢爆兩年之後才啟動偵辦，裡面有太多貓膩；她並提出政府採購法修法概念，盼納入「三振條款」，對於被列政府拒絕往來名單的廠商，應終身不得參與政府採購。