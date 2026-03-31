踢爆劣質防彈衣標案2年後才偵辦 王鴻薇促修政府採購法納三振條款

國民黨立委王鴻薇2024年揭露，林樹雄、林聖哲父子的「光研」、「尚極」兩間公司標得警用防彈背心案後，以劣質品濫芋充數。但到今年3月29日北檢署才指揮法務部廉政署，搜索並傳喚林家父子。王鴻薇今再表示，裡面有太多貓膩，她並提出「政府採購法」修法概念，盼納入「三振條款」，被列政府拒絕往來名單，終身不得參與政府採購。

王鴻薇說，北檢最近偵辦「光研」、「尚極」等公司，因其在2024年用劣質的警用背心防彈衣來濫竽充數。早在兩年前，她已踢爆，這兩家公司不但提供劣質的警用防彈背心，且劣跡斑斑，多次列入拒絕往來黑名單，但竟可得標高達63案之多，且得標金額將近10億元。為何一再出現劣跡的公司能夠頻頻得標，且得標標的是要保護基層員警生命安全的警用防彈背心。

王鴻薇批，像這種劣質的警用防彈背心，草菅人命，不把基層員警當命來看。政府對此事可說完全沒有當一回事，北檢一直等到兩年後才啟動偵辦，事情發生第一時間，警政署還說依法行政。

談到「政府採購法」修法，王鴻薇說，希望能加「三振條款」，如果列入政府拒絕往來名單，應該是終身不能再參與任何的政府採購，公共工程委員會竟不予接受。

王鴻薇指出，這樣的案子不覺得奇怪嗎？一再違規的廠商可以繼續得標，得標標的這麼重要，立委踢爆後，北檢竟兩年後才偵辦，實在太奇怪，裡面有太多的「貓膩」。