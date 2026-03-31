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國安、機密採購限制性招標 顧立雄：複式稽核監督強化防弊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院工程會預告修正政府採購法，新增涉及國安或機密採購，可在限制性或選擇性招標，遭質疑可能為特定廠商開方便之門。國防部長顧立雄表示，會利用各種複式稽核跟監督手段，強化防弊跟確保採購健全。本報系資料照
行政院工程會預告修正政府採購法，新增涉及國安或機密採購，可在限制性或選擇性招標，遭質疑可能為特定廠商開方便之門。國防部長顧立雄表示，會利用各種複式稽核跟監督手段，強化防弊跟確保採購健全。本報系資料照

本報報導，行政院工程會預告修正政府採購法，新增涉及國安機密採購，可在限制性或選擇性招標，遭質疑可能為特定廠商開方便之門。國防部長顧立雄表示，對於參與機密案件廠商會做安全查核，會利用各種複式稽核跟監督手段，強化防弊跟確保採購健全。

行政院工程會預告大幅翻修政府採購法，因刪除須3家廠商投標限制等條款引發爭議，月初宣布暫緩修法，但立委、專家仍質疑，草案新增涉及國家安全或機密採購，經上級機關核准，可採限制性招標或選擇性招標，是否大開方便之門、量身定做？

顧立雄表示，國防部就機密採購部分，會重視機密的確保，對相關機密參與廠商會做安全查核，在交付採購相關機密文件時，也會請廠商提出保密切結。

顧立雄指出，國防部會利用各種複式稽核跟監督手段，強化防弊跟確保採購健全。

機密 國安 行政院

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