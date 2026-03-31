新聞幕後／綠憂政治後座力 修法衝擊選情

政府採購法迎來廿六年以來最大幅度修正，卻因刪除須三家廠商投標限制等條款引發爭議，導致朝野立委都有意見，憂心增進政府採購效率同時，卻出現弊案風險。工程會月初「急踩煞車」宣布暫緩修法，民進黨人士不諱言，修法雖立意良善，卻意外引發負面觀感，恐衝擊地方大選，不得不慎。

工程會去年十一月預告草案，標榜提升採購效率、完善停權制度、強化公平競爭，卻與朝野立委著重防弊的期待存在落差，其中刪除公開招標需三家廠商開標限制等條文更引發軒然大波，就連工總理事長潘俊榮都有疑慮。

各界抨擊排山倒海而來，綠營內部也有雜音，有民代說重話指修法恐摧毀台灣過去幾十年建立的採購公平性與工程品質保障機制，最終工程會宣布暫緩修法，維持三家業者投標始得開標的現行條文，暫時為爭議停損，但質疑聲浪仍未停歇。

針對政府標案頻流標，朝野立委直指結構性問題。國民黨立委魯明哲表示，現行最低標制度、高法律風險與沉重的行政公文，已讓優質廠商對政府標案敬而遠之，民進黨立委林淑芬表示，流標通常是條件過於嚴苛或預算不符市場，應檢討標案條件而非放寬家數限制；民進黨立委許智傑也認為要採最有利標，確保工程品質。

據了解，由於修法引發「圖利廠商」、「浮編預算」等負面輿論，綠營關切相關政治後座力。綠營人士表示，採購法修正雖符各界期待，但若條文細節失當，恐陷入防弊變護航，反而弄巧成拙，也必須嚴防影響選情。

對於暫緩修法理由，工程會說明，採購法核心目標在於建立公平公開的採購環境；任何制度調整都需要兼顧市場秩序、機關管理能力及整體運作的穩定性，目前內部仍持續討論修法草案，將外界意見融入草案，並適時與各界持續溝通與精進。