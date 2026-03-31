陽光行動／保密為由不公開 容易行政擴權

政府採購法草案新增國安機密採購得採選擇性或限制性招標，外界質疑，藉著國家安全和機密的名義，恐將賦予行政部門更大的裁量空間。熟悉政府採購實務的專家指出，如今政府採購制度最大的問題不在法律條文，而是承辦單位是否敢於承擔責任？

國民黨立委馬文君說，國安採購需要一定程度保密，這點沒有問題，但關鍵在於過去幾年執政黨什麼都可以用「保密」帶過，例如雞蛋、疫苗採購均保密，如果法律再把國安或機密當作可以不公開招標的理由，卻沒有更明確監督機制，「容易讓限制性招標變成常態，而公開競爭反而變成例外」。

熟悉政府公共採購實務的專家指出，選擇性招標和限制性招標固然有其必要性，但行政部門的裁量權也相當大，相關關鍵環節幾乎全掌握在行政部門手中。

新增條文看似為國家安全和機密更多一道把關機制，然而更賦予行政部門外界無從置喙的裁量空間；此外，關鍵基礎設施的涵蓋範圍愈來愈廣，包括資通訊、油電水等等，在新法的規範下都可能適用選擇性或限制性招標。

專家也質疑，雖然條文規定是否適用國家安全或機密，必須由上級機關核准，但如軍備局、陸海空軍司令部的上級是國防部，終究還是同一套行政體系中。

不過，也有其他接觸過政府採購的工程專家認為，只要相關採購確實涉及國家安全與機密，就應給予機關明確法源依據去執行限制性招標或選擇性招標，而非一味以政治立場或陰謀論看待國安採購，若執行不當，立委有監督與檢驗機制。

長年接觸政府採購標案的廠商主管認為，單從修法方向看，也很難直接斷定是否為特定對象量身定做有利條件，況且「道高一尺、魔高一丈」，法令修得再完備，總是可以找到漏洞。相關工程專家指出，涉及幾十億、高度重要的國安標案，不該採最低標處理，容易讓只會低價搶標實際無履約能力的廠商得標。

國防部表示，涉及國安或機密採購案件，除須遵守法令規定外，整體採購作業過程，均受稽核、審計及相關監督機制檢視，杜絕弊端。工程會則舉例，如關鍵基礎設施採購的資訊內容，可經選擇性招標廠商資格篩選後，再於後續邀標階段，才可將敏感資訊提供給參與廠商，並要求廠商負責保密責任。