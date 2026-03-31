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陽光行動／漏洞一堆 採購法大翻修恐自廢武功

聯合報／ 記者劉懿萱黃婉婷唐筱恬王慧瑛／專題報導
外界質疑採購法草案藉著國安名義，賦予行政部門更大的裁量空間。圖為勁蜂一型攻擊無人機內通訊模組被爆使用中國元件，引起國安疑慮。圖／聯合報系資料照片
外界質疑採購法草案藉著國安名義，賦予行政部門更大的裁量空間。圖為勁蜂一型攻擊無人機內通訊模組被爆使用中國元件，引起國安疑慮。圖／聯合報系資料照片

行政院公共工程委員會日前預告大修採購法，儘管已針對刪除須三家廠商投標限制緊急叫停，但仍有多項爭議，包括減輕上級機關監管責任、不訂底價限縮採購機關作為、修法向廠商傾斜等；但民間業者認為現行採購法常把「小錯放大」，舊法早就該調整。

工程會採購法修正草案中，將上級機關從派員監辦改為備查。工程會前主秘蘇明通表示，現行上級機關派員監辦，實際上經常流於形式、走馬看花，修法只是反映目前普遍現況，但如果少了上級機關監辦，基層人員可能會出現偏袒廠商、出錯而不自知等情況，違規情形也不易被導正。

採購法修正草案還增訂第五十二條之一，機關辦理「公告金額以上之委託專業、技術服務，以及研究發展或文化創意服務」時，應採不訂底價的最有利標。蘇明通質疑，此條擺明讓各機關「自廢武功」，限縮採購機關作為，如此廠商最高興，利潤很高也不會被減價，採購人員也不必分析價格是否合理，不必洽廠商減價，報價多少就決標多少，世界各國的最有利標都沒有這種規定，「真的是台灣奇觀」。

工程專家提到，此次修法似乎向廠商傾斜，比如停權機制中，增訂上游廠商提出監督計畫即可免罰或減輕處罰的「但書」，但給予太多例外條款，且容易產生認定落差，反而給了不良廠商鑽漏洞的空間。

工程專家還說，條文中提及同時出現多項違規的累計停權時間應符合「比例原則」，因此增訂上限五年，但假使該廠商已經是累犯，出現多次重大惡意違規，政府何必體諒他？

內政部前部長、工程會前主委李鴻源說，採購法真正問題是「只能防弊，無法興利」，且到最後只能防君子無法防小人，因為內部有太多規則、眉角可以玩，近期發生茶葉行標伺服器、裝潢公司賣炸藥，他們一定都符合採購法，換句話說，不等於採購法形同虛設嗎？若把台積電台塑等民間企業的採購法拿出來，為何民間都可以做得很好，到公部門弄出一套認為天衣無縫的採購法，卻漏洞一堆？

對於工程會修正採購法，台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘說，業主常用採購法一○一條來懲罰、威脅承商，可能將分包商的小錯放大，既沒經過法院調查等嚴謹程序，也不合乎比例原則，可能讓工程現場因小失大，因此「一○一條早就該調整了」。

而新法對違規廠商停權年限也有累加規定，陳煌銘說，犯罪者都能被鼓勵當更生人，廠商承受過停權等處分代價，為何不能給機會，「要看未來，別只想著過去」，不要老用舊思維在管理，工程界才會進步。

台積電 李鴻源 內政部 炸藥採購 台塑 行政院

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