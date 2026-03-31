觀察站／未對症下藥 更難遏採購亂象

工程會預告修正政府採購法，日前因刪除須三家廠商投標限制等條款引發爭議而急踩煞車，不過細究公告的修法條文，還藏有「國安至上」的尚方寶劍，甚至還修法減輕上級機關監管責任、向廠商傾斜等，工程會若不好好檢討，未來恐怕會釀成更大風暴。

近幾年政府陸續爆發採購疑雲，小吃店竟搖身一變成為「高登生醫公司」在疫情時進口快篩，一人公司「超思」拿下巨額進口雞蛋採購案，近期則是爆出裝潢公司得標國防部上億元高效能炸藥標案、鞋子廠商得標子彈底火，還有茶葉行取得軍中資訊維護等案，小蝦米取得政府巨額標案案例，令人看得瞠目結舌。

工程會此時推出修法，應當是解決採購弊端、對外釋疑，但未料工程會卻大幅在國安採購上擴張行政權，只要政府認定涉及國安機密即可採取限制性或選擇性招標，倘若條文不附加相關監管機制，是否軍方買水、買椅子都能列為機密，選擇性讓「自己人」得標？

政府公共工程長年病因，如採最低標導致品質低落、大型工程屢屢流標等，確實有檢討必要。但工程會大幅翻修法條，突然取消上級機關監管責任，而且還設有可不訂底價的招標作法，甚至免除廠商責任，恐怕不只無法對症下藥，還會招來替廠商開路等質疑。

民進黨執政後，綠能廠商與民進黨關係盤根錯節之傳聞，屢見不鮮；如今賴政府力推軍購，誓言打造台灣之盾、軍事非紅供應鏈等，但卻同時修採購法，以國安採購為名大開方便之門，更替廠商鬆綁種種規定。工程會下一步若不謹慎思量，恐怕難杜悠悠之口。