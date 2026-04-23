再表達願與賴總統見面 鄭麗文：憲政僵局傷害台灣民生

國民黨主席鄭麗文曾多次向總統賴清德喊話，希望朝野能夠對話，願意等賴總統出訪友邦史瓦帝尼回國後見面溝通。鄭麗文今天接受專訪時也再次呼籲，希望等賴總統冷靜、沉澱後，隨時見面溝通。她表示，台灣內部政黨敵意都這麼強，無法溝通的憲政僵局對台灣民生傷害很大，吃虧的都是老百姓。

鄭麗文今日接受「庶民大頭家」節目專訪時表示，全世界都很關注她見到中共總書記習近平的感想，她回來也見了不少駐台代表、美國智庫以及國際媒體，她明天也邀請所有駐台代表，向大家說明大陸行感想心得。套一句習近平說的話，「見上一面差別很大」，有沒有接觸還是有差，可以助於彼此了解、互信的建立，這也是自己想跟賴總統見面的原因，希望能建立互信。

鄭麗文說，她今天再次表達誠意，希望等賴總統冷靜、沉澱後，隨時見面溝通，為了蒼生黎民百姓、國家興亡及人民生活，她可以放下身段面子。不過跟賴總統見面也不是一次就可以解決所有事，但可以建立新的政治文化，也就是理性對話。台灣真正核心問題欠缺，難道台灣只能不斷內耗？希望兩岸關係能夠永續發展，將兩岸和平制度化。八年前前總統馬英九執政時都很好，政黨輪替後就變色，民進黨永遠為反對而反對，在野黨通過的法案不副署、不執行，那台灣問題真的無解。政府要改變非理性內耗惡鬥，冷靜下來有話慢慢談，加強對話。

鄭麗文指出，兩岸被大家講是全世界最危險的地方，台海若發生戰爭，嚴重性會遠遠超過烏俄戰爭和以伊戰爭。當時民眾對於「訪中行」很悲觀，儘管她釋出具體訊息，民眾還是覺得見不到習近平，因此陸方釋出十大政策後很多人喜出望外。國民黨跨出成功的第一步，但她期待的並非一廂情願，而是台灣是否願意一起走下去。

鄭麗文表示，她到美國也會提出不同於冷戰的思維，全世界不一定要針鋒相對，或許可以共同努力往不同方向發展。上個世紀大家都想到第一島鏈都覺得是戰爭，希望歷史不要走回頭路，未來能變成和平繁榮的第一島鏈，進而改變東亞發展局勢。希望她到美國後，對美國如何思考國際局勢、面對中國大陸有最關鍵的影響，若美國釋出誠意，世界離和平就不遠了；如果美中兩大強權能夠和平，台灣也高枕無憂。