【即時短評】別可惜了鄭習會！藍可以這麼做...

賴總統原訂出訪史瓦帝尼，卻在臨行前夕受阻，最終取消行程。此事不僅震撼台灣外交，更觸動台灣社會對國際空間的焦慮。外界普遍解讀為中共施壓非洲、打壓台灣；而舉行「鄭習會」後不久、正歡欣於帶回「橄欖枝」的國民黨，則不免顯得尷尬。

國民黨身為在野黨，對賴政府外交和國安團隊的「誤判情勢」提出批評，是為所當為。然國民黨的困境在於，若以「因民進黨不承認九二共識，才導致中共打壓」的角度批評賴政府外交受挫，不但對內難以說服民眾、對外亦難取得國際理解，更有戴不完的紅帽子。

馬英九執政時期，兩岸在「九二共識」的框架下維持互動，雖談不上毫無摩擦，卻確實出現一段相對穩定的「外交休兵」。馬政府的「活路外交」政策，以「外交休兵」為核心，八年任期內邦交國數量相對穩定，卸任時維持廿二個邦交國；期間僅在2013年11月與甘比亞斷交。此外，我國得以以觀察員身分參與世界衛生大會，國際民航相關會議亦未完全封閉，某種程度緩解了台灣被孤立的壓力。

反觀民進黨再度執政十年來，邦交國僅剩十二個，近乎腰斬。但事實上，賴政府的外交受挫，恐並非偶發事件，而是結構性困境。

何謂「結構」？除了意識形態，更充滿想像空間。所謂意識形態，當然是指綠營的台獨神主牌，以及不承認「九二共識」，故無法獲致馬政府時期的「外交休兵」；至於「想像空間」，則是綠營向來擅長從外交挫折等中共打壓賺取「選票紅利」，因此被譏為「出口轉內銷」，中共反而成了「綠營霸業」的助選員。

對藍營來說，眼前最重要的任務是「別可惜了鄭習會」捎來的橄欖枝。鄭麗文在鄭習會上，向習近平表達希望在九二共識基礎上拓展台灣國際空間，包括重返世界衛生大會、參與國際民航組織，乃至探索加入區域全面經濟夥伴協定與跨太平洋夥伴全面進步協定。這些構想勾勒出一幅「以兩岸和解換取國際參與」的藍圖，但挑戰在於如何落實？

首先，國民黨必須說明「九二共識」究竟如何轉化為具體外交紅利；是透過制度化協商機制，還是透過默契式政治交換？若是後者，又如何避免台灣在國際參與上被附加政治前提，甚至犧牲主權表述？若無法回答，那麼鄭麗文在鄭習會上的表述，勢必只能是個美麗的詞藻。

換言之，國民黨若要將「九二共識」從「歷史事實」轉化為未來路徑，則應提出具體方案；設計制度化機制，保障台灣參與國際組織的穩定性。若國民黨無法說明其一旦重返執政，如何具體翻轉當前外交困境，那麼再多的「如果當年如何如何」或「只要承認什麼什麼」的假設，也難以轉化為選民的信任。若國民黨真自認手中握有錦囊妙計，此刻正是將之攤開來爭取全民支持的時候。

別讓鄭習會可惜了！如果換國民黨執政，依「九二共識」達成了兩岸和平，總統能去「史瓦帝尼們」嗎？鄭麗文主席要宣示：國民黨有信心、有能力、有把握做得到！