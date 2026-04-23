鄭麗文訪中經費480萬元申請補助惹議 審計長透露核銷進度

國民黨主席鄭麗文日前率團訪中，並與中共總書記習近平會面，事後被揭露向台灣民主基金會申請480萬元經費補助，引發爭議。民進黨立委吳秉叡質疑，鄭麗文並未在中國推廣台灣民主自由理念，因此不符基金會宗旨，不應核予補助。審計長陳瑞敏回應表示，基金會應依相關規定辦理，主管機關外交部負有查核責任，不過，此案目前尚完成未核銷程序。

立法院財政委員會23日審查主計總處、審計部115年度預算。吳秉叡針對台灣民主基金會補助國民黨訪中經費一案提出質疑，他指出，民主基金會的設立宗旨是為了推廣民主與自由，透過國會外交，拓展國際關係，以對抗中共在國際間對我們的打壓，然而，根據新聞媒體報導觀察，實際行程中並未提及台灣、民主或自由，這樣不符目的補助申請案，可以通過嗎？審計部如何處理？

陳瑞敏表示，台灣民主基金會應依相關規定辦理經費補助，基金會的主管機關是外交部，外交部負有查核責任，若有基金會的處置有問題，外交部需介入處理。

吳秉叡進一步假設性提問，若外交部已認定補助案不符規定，但基金會仍執意通過，監督機制是否具實質約束力。陳瑞敏回應，審計部主要依主管機關查核結果進行後續監督，並無直接否決補助的權限，如查有違法或重大違失，將依法移送監察院或檢調機關處理。