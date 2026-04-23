政院對中交流趨消極 認兩岸航班供過於求

由於近日中國雖對台祭出10項惠台措施，但同時又施壓非洲國家取消飛航許可，行政院發言人李慧芝23日在院會記者會被問到對兩岸交流看法時強硬表示，中國一手交流、一手又施壓，政府無法接受；針對恢復兩岸全面直航，交通部長陳世凱也說，目前開放的直航航班仍有餘裕，載客率也不高、業者也尚未提出包機新航點的需求。

朝野應該一致對外

行政院23日舉行院會後記者會。媒體提問說，賴總統原定22日出訪我非洲友邦史瓦帝尼，但因中國施壓非洲國家取消飛航許可而暫緩，國民黨主席鄭麗文22日在中常會批評，是因為賴政府不接受一中與反台獨的論述，而在政府遭逢打壓之際，是否更不可能接受中國的10項惠台政策？

對此，行政院發言人李慧芝回應說，中華民國台灣是主權獨立的國家，對於中國提高打壓力道表達強烈譴責，美國國務院也發表聲明指出，中國此舉是針對台灣與威脅國際和平的案例，朝野應該一致對外，不要讓國際友人產生誤解，且相關出訪都是按照過去案例，如此打壓國際參與空間、飛航與元首安全是絕無僅有。

兩岸交流轉趨保守

有媒體追問，行政院長卓榮泰21日曾表達，「只待時機成熟，我方也可主動向對方提出邀請協商」，而在賴總統訪非受阻後，這樣的態度是否有變化？李慧芝則強調，支持兩岸健康有序，對等尊嚴且沒有政治前提的交流，對於中國一手交流、一手打壓的作法無法接受。

針對兩岸直航的議題，有記者質疑，大陸已透過民航小兩會致函，希望盡快全面恢復兩岸客運直航，而產業界也已召開記者會，表達現在兩岸17個直航點，與疫情前60個直航點落差不小，呼籲政府趕快協商開放，業者會自己算市場量，以評估該不該開航線。政府目前正在評估什麼樣的具體因素，才會回函正式啟動民航小兩會商談？

兩岸航班量已經夠

對於小兩會，陳世凱僅表示，會再了解進度。兩岸直航方面，陳世凱則說，目前兩岸15個直航航點，共可開420個航班，但目前僅有310個真的有飛。

另外，國航可以飛的航線每周有211個，真正有飛的僅有115個、載客率也僅7成，而開放包機的航點上，目前也沒有業者提出新的需求，因此兩岸航點、航線與航班目前都已足夠。

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