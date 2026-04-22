批賴政府酸言陸對台十措施 鄭麗文：與台灣發展福祉為敵

大陸宣布對台十項措施，全國商業總會日前邀七大公協會說明對此事的看法，遭質疑受中共施壓，理事長許舒博強調未受壓力，但有接到台灣政府的電話。國民黨主席鄭麗文表示，民進黨遇到挫折不自我檢討，把氣出在國民黨身上就算了，不應該與台灣人民的發展、福祉為敵。

鄭麗文今在中常會指出，此次訪陸行，中共中央台辦正式宣布十項對台措施，立刻得到台澎金馬各大產業積極熱烈回響。中斷十年，對多少產業造成嚴重打擊、面臨發展瓶頸，政府不聞不問、視若不見，對十項措施酸言酸語、不斷打擊。

鄭麗文說，感謝商總周一召集七大產業工會，共同回應台辦釋出的十項對台措施，結果民進黨政府沒任何證據就扣人家帽子，說被對岸威脅、施壓，破壞和平契機和發展機會。

鄭麗文批評，民進黨遇到挫折不自我檢討，把氣出在國民黨身上，霸凌在野黨就算了，不應該跟台灣人民的發展、福祉為敵，應該謙卑聽聽來自產業聲音，不知各行各業撐得多苦，不要忘記大家從政地初衷。

鄭麗文說，看到民進黨氣急敗壞，國民黨還是希望趕快沉澱下來，進行全面檢討，調整步伐，不要為了自己的意識形態，陪葬所有台灣人民的未來。

鄭麗文提到，昨天她到屏東探視養殖漁業者，想想老百姓都在為生活拚搏，看不懂民進黨在拚什麼？她要提醒民進黨政府和國安團隊，「你們是摸著中華民國憲法就職的，領的是老百姓的納稅錢，」面對重大外交挫敗，台灣何去何從，她還是希望能冷靜、回歸理性，盡快擴大更多兩岸交流互惠，讓許多台灣農漁民、中小企業、微型企業，觀光旅遊業和服務業，看到和平曙光所帶來的希望與紅利。