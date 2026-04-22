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新聞幕後／賴總統出訪受阻 大陸祭「經濟脅迫」 非洲3國難擋

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【專家之眼】從外媒對鄭習會的報導 看台海和平「機會之窗」

聯合報／ 高永光／政大兼任教授
綠營原先預期「鄭習會」加深國民黨「親中」標籤，有機會成為年底地方選舉藍綠氣勢消長的轉捩點。但綠營事後評估對其縣市長選情加分有限，且陸方提出開放觀光、農漁產等措施，對基層仍有吸引力，應提防組織票鬆動。圖／聯合報系資料照片
綠營原先預期「鄭習會」加深國民黨「親中」標籤，有機會成為年底地方選舉藍綠氣勢消長的轉捩點。但綠營事後評估對其縣市長選情加分有限，且陸方提出開放觀光、農漁產等措施，對基層仍有吸引力，應提防組織票鬆動。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸，與中共總書記習近平進行了「鄭習會」。「鄭習會」後雙方沒有簽署發布任何共同文件，但由鄭在「鄭習會」後立即舉行中外記者會說明。在鄭率團返台的當天，大陸「國台辦」立即宣布了十項「措施」，做為有利於台灣民眾及強化兩岸交流的依據；鄭及藍營人士才能聲稱這是一次非常有意義的「和平之旅」，有助於台海的和平與穩定。

藍營內部雖有微弱雜音，如擔心是否會對2026年底的地方選舉有不利影響，但基本上，認為「鄭習會」賦予了國民黨在兩岸關係上新的話語與敘事權，所謂的「鄭麗文路線」已隱然成形。國內媒體除綠媒引述當局抨擊「鄭習會」的言詞外，大致上親藍的媒體均給鄭高度評價。

但外媒是否也對「鄭習會」持高度肯定及正面評價呢？筆者綜合CNN、BBC、紐約時報、日本時報、新加坡南華早報、英國「衛報」、大西洋理事會、外交家等外國媒體及雜誌電子報的報導，把它們大致的論點整理如後：

第一，所有的外媒幾乎都很中性地報導台灣反對黨領袖率團訪中，並與習近平會面；因為，這是台灣執政的民進黨拒絕與共產黨對話，國民黨因為從2016年以來內部對「九二共識」的歧見，已經有十年彼此的領導高層沒有會面與對話。因此，所有外媒都重視「鄭習會」的內容，並延伸討論鄭習會後，未來對美中台三方關係的影響。

第二，外媒在報導中似乎都強調，中國大陸所以邀請鄭訪中，一方面是習想強化鄭在國民黨中的領導地位；另一方面，也想告訴世界，在台灣除了民進黨因為追求台獨而不與中共來往，台灣內部還是有另外一種聲音，願意和中國大陸合作、交流與發展。

第三，外媒也認為，北京想借著「鄭習會」打「台灣牌」，告訴川普，北京與台灣最大的反對黨之間有溝通管道；讓即將上場的「川習會」上，川普如果打「台灣牌」，借「台灣牌」的力道逼迫中國在一些經貿措施上讓步失效；或借「台灣牌」的軍售、或保護台灣安全，迫使中共在烏克蘭、伊朗等國際問題上，做出符合美國的要求的承諾。

第四，外媒幾乎都提到「鄭習會」與美國軍售台灣的關係。但因「鄭習會」並沒有談到任何與美軍售台灣的話題，外媒因此認為雖與軍售有關，但無法做出進一步的報導與評論。

第五，外媒都提到國共兩黨之間似乎找到新的共識，那就是「九二共識，反對台獨」，以及「一個中華民族，共謀統一」、「和平發展，民族復興」。對於國共長期以來對「九二共識」的不同認知，即究竟是「一個中國，各自表述」或「一個中國，一國兩制」，似乎已「翻頁」達成「暫不爭論」的共識。

從上述外媒的主要報導與評論，可以判斷這次外媒看國民黨訪中、鄭與習會面，基本上比較是「戰術上」國共雙方的調整，聚焦在「反對台獨」上，而非一貫地「反獨促統」。推測是現階段共產黨扶了國民黨一把，寄希望於今年地方選舉國民黨不敗，維持絕大多數的縣市掌控權；再寄希望於2028年總統大選，能鞏固六成的支持選票拉下賴清德，終絕務實台獨。國民黨方面也是基於選舉勝選的戰術考量，希望「和平牌」或「和平興台」能打敗「抗中反中」牌；對於不願看到兩岸戰爭的絕大多數選民，能夠不投民進黨，拱出藍白合作，返回執政。

其實，「鄭習會」看起來充滿戰術考量，但有沒有一些改變美中台關係的「戰略苗頭」呢？由於習在會見及午宴鄭一團成員時，「一國兩制」、「兩制的台灣方案」都沒有提及，甚至於台灣方面最厭惡聽到的「不排除保留武力做為解決台灣問題的手段」，也都不提；顯然，現階段習近平對急於統一台灣的態度，有明顯的政策轉變，悄悄地轉向：和平合作、和平發展、和平融合與和平統一。這也是會後，國民黨副主席張榮恭所說的「不獨不武」的明確意思。

當然，熟悉中共政策制定的人會說，中共對台政策應看其在正式會議上，如習在中共中央常委會上的講話、或政府工作報告才算數；而且，就算對台政策的力道轉向和平統一，「統一」的大目標沒有改變；再加上中共「反獨」立場永遠不會改變，大陸軍機、軍艦圍台、繞台的規模及頻率也不會減少、減弱；所以，當然的關鍵還是習的轉向和平發展，台灣民眾的信賴程度。

習的和平發展理論出現後，比較具體的措施是建立福建省為兩岸「融合發展示範區」。但在福建省的具體做法仍不脫過去吸引台商前往投資、經商、吸引台青前往創業，以及一直在推的觀光旅遊及就學、就業。這種融合的力道其實不強，真正的「和平融合」該怎麼做？可能不是讓利或惠台就能促成的。不過，習近平對台政策及態度的轉變，至少對台海和平及兩岸的合作、融合及發展，打開了「機會之窗」；台灣方面應該好好研究及應對，至少可以避免台灣淪為戰場。

尤其是執政的民進黨，「鄭習會」後仍一味地以「對台統戰」抨擊利台措施，仍死抱「倚美仇中」不合時宜的「戰略固執」；難道民進黨真要把台灣拖入戰爭煉獄，把台灣人民當祭品，為幻想的台獨國犧牲，葬送和平的「機會之窗」？

鄭麗文 鄭習會 國台辦 習近平 九二共識

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