涉台措施 卓揆：時機成熟可主動邀協商

全國商總率七大公會呼籲政府對中國大陸對台十項措施表態，對人民有利的，該開放就開放。行政院長卓榮泰昨天表示，各項所謂涉台的措施，都應該要有公權力作為協商基礎；政府會做好各項準備，只要時機成熟，雙方有對等、友善的交流態度，我方也可以主動提出邀請協商。

卓榮泰說，這次國共兩黨談的十項涉台措施，很多都是過去已經談論過，有時進行、有時中斷，讓產業跟人民陷於不穩定、不確定的狀態；政府一直希望雙方都能夠秉持正確的態度，歡迎各種健康有序的交流和對等、尊嚴的協商，這樣的交流協商大門，永遠敞開，不會中斷。

他並提到，關於兩岸「小兩會」，去年二月台旅會曾主動聯繫海旅會，就雙方觀光的旅遊品質、安全、穩定跟公平等希望協商，海旅會卻一直沒有答覆；過去兩年，台灣人民自由組團前往中國大陸地區的有一萬三四○○團，人數達到卅一點七萬人之多，對方來的卻寥寥可數，形成不對等、不公平的狀態。

卓榮泰說，政府會做好各項準備，甚至只要時機成熟，我方也可以主動向對方提出邀請來協商；所謂時機成熟，就是雙方要有對等、友善的交流態度，也要有長期穩定合作的誠意跟意願，要談的內容也要公開且明確。

商總理事長許舒博日前爆料，有政府部門在記者會前施壓公協會不要與會。國民黨副主席蕭旭岑昨說，商總召集七大團體為民請命，在周末不斷遭到政府各部門瘋狂的電話騷擾，這不只是施壓要求不要開記者會，親綠媒體還馬上惡質報導「中共施壓許舒博等人」才開記者會，政府「以官逼民」很離譜。國民黨文傳會主委尹乃菁也說，施壓業者不能出席記者會的是陸委會或經濟部，真正「以商逼政」的是民進黨政府。

對於是否施壓？卓榮泰昨說，全國各大工商團體與政府都一直保持非常好的互動，未來雙方還是會在對國家、產業、人民最有利的方向彼此合作。陸委會主委邱垂正表示，有進行對業者的了解，政府都是一起為國人、業者的權益而努力，「沒有所謂施壓，只有關懷支持」。

陸委會副主委沈有忠昨指出，北京目前對台政策的核心問題，在於凡事都強加「九二共識」與「反對台獨」的政治前提，並非真正推動兩岸民生交流，而是將交流當成政治工具，所謂利多其實是「先卡再放」，作為促統、促融的一部分；兩岸過去已建立相當完整的協商機制，北京如今卻改以在野黨為對口，顯然是政治操作。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，政府不是要限制交流，是繫上安全帶，希望兩岸是正常交流，中方不要設定太多的政治前提。