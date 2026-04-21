從鄭習會前瞻川習會 學者：北京重建對台交流管道並向美釋放訊號

「從『習鄭會』前瞻『川習會』－探討中共對台政策」座談會21日舉行，與會學者指出，北京在「習鄭會」後並非單純釋出善意，而是在過去高壓對台效果有限、成本升高後，開始以更有選擇性、附帶政治條件的方式重建交流管道；同時，軍事恫嚇與認知操作也未停止。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，現在的情勢與2005年連胡會時期已大不相同。當年美中關係相對穩定，美台關係則較為緊張；如今則是美中自2018年以來陷入結構性矛盾，美台關係反而在經貿、國防與官方互動上較為友好。他指出，北京目前主觀上認為，在兩岸政治互信不足下，與其和台灣執政者重建互信，不如先與美方明確底線、管控分歧來得容易，因此對北京來說「大兩岸」即美中關係，某種程度上比「小兩岸」更加關鍵。

張五岳認為，川習會有4個議題值得留意，包括經貿與關稅、科技管制與稀土、投資與採購，以及涉及台灣的軍售、高層互訪與過境等問題。其中最值得關注的，反而是投資採購與台灣議題之間是否被連動處理。他表示，北京對美方應會同時提出高綱領與低綱領，高綱領如要求美方強調台灣問題屬中國內部事務、統一勢不可擋；低綱領則較可能聚焦在希望美方以言語與行動明確表態不支持、甚至反對台獨。

不過，張五岳也認為，外界不必過度悲觀。美中之間的結構性矛盾不可能透過一次川習會就全面解決，若今年4次川習會都能順利進行，反而代表雙方有能力在競爭中管控風險與分歧。他強調，真正可能引爆美中關係的，仍是台海議題。

對於北京在「習鄭會」後的盤算，淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南分析，主要可分為3個部分：第一是對美、對外的大外宣，要傳達「台灣問題是中國內政、且中國可控」；第二是對台壓力測試；第三則是對中國內部交代，將此次「習鄭會」包裝為明年中共21大前的對台政績。

洪耀南指出，北京並未因與鄭麗文見面就放棄武力選項，和平統一仍是主流論述，但武統從未被排除，軍事恫嚇仍是重要工具。他形容，當前台灣與北京之間是「敵對性共存」狀態，不容易開戰，但壓力與對抗會長期存在，勝負不在於會談說了什麼，而在於台灣能否在持續壓力下維持社會韌性。

對於台灣會否成為川習會交易籌碼，洪耀南指出，此次川習會不太容易深入觸及台灣問題，主因仍是關稅與科技議題更為迫切；他並指出，台灣無論在半導體價值或地緣政治上，都是美國盟友。他說，北京近來強化「疑美論」操作，就是希望削弱台灣社會對美國的信任，進一步製造「與其依賴不穩定的美國，不如直接與中國互動」的心理暗示。

文化大學政治學系兼任助理教授蕭督圜則認為，習近平過去10年對台大致走的是高壓、單邊、斷交流與斷紅利路線，試圖透過切斷合作與交流向台灣政府及社會施壓，但這樣的做法不僅效果有限，還付出相當高的成本。尤其在疫情、美中貿易戰等內外壓力夾擊下，北京也逐漸意識到，若持續切斷交流，反而會削弱自身對台影響力，讓原有地方交流、青年往來與宗教活動累積的管道與能量逐步流失。

蕭督圜表示，因此北京現在並不是戰略性轉向和緩，而是對先前高壓手法做出務實修正，開始重新建構一套「有選擇性、有條件、可控管」的交流秩序。所謂「10項措施」看似釋利多，實際上更像是為自己重新接回過去切斷的管道，並在鬆綁過程中綁上政治前提，例如堅持九二共識、反對台獨等，藉此決定誰能進入交流體系、誰能分配到利益。

蕭督圜並指出，這樣的邏輯與北京近年在港澳強調的「愛國者治理」有相似之處。北京對台灣「愛國者」的定義或許尚未完全清楚，但若參照香港經驗，最初可能只要求政治表態，之後則會進一步看對象是否有能力取得權力、落實治理，最終仍由北京依其需求調整認定標準。

他強調，北京藉由「習鄭會」要傳達給美國的訊號，正是台海問題不需要外力介入，中方有能力自行控管局勢；但對台灣而言，更應看清的是，北京即便重新包裝交流，軍事威嚇與認知操作都不會停止，所謂和平敘事背後，仍是希望吸納特定群體、重建接觸面，並在台灣社會內部持續製造「和平與戰爭、交流與對抗」的對立敘事，進一步達到分化效果。

學者蕭督圜指出，習近平過去10年對台大致走的是高壓、單邊、斷交流與斷紅利路線，試圖透過切斷合作與交流向台灣政府及社會施壓，但這樣的做法不僅效果有限，還付出相當高的成本。記者張鈺琪／攝影