沈有忠：若「習鄭會」引發美方「疑台論」 將重傷台灣國際空間

陸委會副主委沈有忠今（21）日下午出席「從『習鄭會』前瞻『川習會』－中共對台政策」座談會，沈有忠指出，北京目前對台政策的核心問題，在於凡事都強加「九二共識」與「反對台獨」的政治前提，這種做法並非真正要推動兩岸民生交流，而是把交流當成政治工具，作為促統、促融的一部分。

他表示，兩岸過去其實已建立相當完整的協商機制，包括經貿有《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）、直航有《海峽兩岸空運協議》、農產品有《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》、觀光也有《海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議》，這些都是既有官方機制，過去簽署時也未必都附帶政治前提，現在北京卻改以在野黨為對口，顯然是政治操作。

他進一步指出，2005年連胡會後，北京陸續宣布對台農漁產品、觀光等措施，但之後又因政治因素片面中止。以農產品為例，2006年起曾陸續宣布開放台灣水果與部分農產品輸陸，但到2024年又全面禁止；鳳梨、釋迦等產品過去也曾因檢疫等理由遭禁。他表示，北京並非依照科學依據或WTO規範處理，而是依台灣是否接受其政治前提決定開放與否。

沈有忠也提到虱目魚與陸客自由行案例。他表示，2011年曾推動台南學甲虱目魚銷陸合作，但2016年後隨政治情勢變化喊停；陸客自由行則是在2019年7月31日下午以電話通知，8月1日起全面停止，事前毫無協商，凸顯北京可以隨時「開」也可以隨時「關」。

針對陸生議題，沈有忠表示，賴清德總統2024年上任後，就主張讓陸生回到疫情前規模，政府也已開放、各校甚至開始撰寫招生簡章，但至今陸方仍未放行，因此目前沒有任何新的大陸學位生來台註冊就學，只有短期交換或原本已在台就讀、繼續升學者。他指出，這也再次說明「開關都操之在對岸」，所謂利多其實是「先卡再放」，並非真正對台灣產業或社會有利。

他表示，這種模式最危險之處在於，台灣產業、學校一旦為交流重啟投入資源、預作準備，北京卻可能隨時再度喊停，最終受傷的仍是台灣業者、農漁民及大專校院。

沈有忠另指出，北京不願與民選政府接觸談判，才是問題根源。無論是農漁產品還是觀光交流，台灣方面並非毫無想法，而是對岸始終拒絕透過既有機制溝通，只想透過放話與輿論操作，塑造「台灣不願接球」的印象。他強調，凡涉及公權力，請直接與中華民國政府談。

談到經濟面，沈有忠表示，近年大陸經濟持續下行，連其官方公布的數據都顯示，外商對中國直接投資（FDI）從2023年的1兆1300多億元人民幣，降到2025年的7400億元；今年前2個月數據也持續下滑，降幅約5.7%。他表示，在外資與台商都逐步降低對大陸市場依賴之際，台灣整體經濟表現並未因此變差，反而在股市、人均GDP、經濟成長率等方面持續上揚，因此台灣沒有必要再把所有雞蛋放回大陸這個籃子裡。

對於「習鄭會」的政治效應，沈有忠認為，不論鄭麗文是有意或無意，中共已部分達成「雙分化」目的，也就是分化台灣內部、分化台美關係；若再加上鄭麗文訪陸行程中對日本的批判，甚至已有「三分化」效果，連台日關係都可能受影響。

他並警告，台灣內部近來常討論「疑美論」，但若「習鄭會」後讓美國出現「疑台論」，認為台灣自己都不需美國協助，將對台灣國際空間造成嚴重傷害。沈有忠強調，台海和平穩定從來不只是中國內部事務，而是全球民主國家與國際經濟共同關注的議題，政府將持續與美國、日本及國際社會溝通，強化自我防衛，深化與理念相近國家的合作，以確保中華民國主權、台海現狀及兩岸和平穩定。