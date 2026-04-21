業界疑遭施壓表態 沈有忠：中共以商逼政是公開秘密

中共中央台辦發布10項對台措施，外傳中國施壓台灣產業表態。陸委會副主委沈有忠今天表示，目前沒有相關情況，但中共「以商逼政」是公開秘密，呼籲產業界以國家利益為前提，和政府一起捍衛國家的主權。

沈有忠21日下午出席「從『習鄭會』前瞻『川習會』－探討中共對台政策」座談會，他接受媒體訪問時表示，他們跟業者的溝通一直很順暢，以這次的情況來講，還是希望業者了解，經濟上的交流不能犧牲國家主權，兩岸之間的交流還是要去政治化、去風險化。

他指出，在經濟交流的過程中，政府有政府的考量，盼業者能夠跟政府站在一起，儘量以國家安全作為共同目標，一起來捍衛中華民國的主權。

對於外界質疑，北京要求台灣工商團體支持10項涉台政策，沈有忠表示，這點目前沒有具體的情況，「但是我們認為過去中共以商逼政的做法已經是一個公開的祕密了」。呼籲產業界看清楚中共對台統戰的意圖，以及用商業政治化逼迫台灣接受其政治前提的做法。

沈有忠盼業者能夠站在國家整體利益的前提上，和政府一起捍衛國家的主權。「畢竟如果沒有了主權，所有的發展都是假的。香港的例子已經告訴我們，如果沒有了自由跟民主，所有的經濟產業都不可能永續發展」。

沈有忠表示，任何兩岸交流，都希望能夠回到官方的協商，並希望北京能夠正視中華民國的存在。對於中共10項涉台措施，政府並非為川習會按兵不動，真正問題在於北京不願意面對中華民國政府、只選擇特定的政治前提。「就算川習會舉行完了，如果他們還是只能用沒有中華民國的九二共識，如果還是只選擇跟特定政黨來談公共議題，依舊不會有任何突破」。