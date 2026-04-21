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既要談和卻又滲透 陸委會盼中方表現誠意

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「一方面推出10項惠台政策，一方面又利用媒體滲透我方，兩岸若要交流，相關行為應該停止！」陸委會副主委沈有忠21日針對北京惠台措施、前記者林宸佑遭爆被中共吸收等時事回應說，希望兩岸交流健康有序、回歸政府與既有機制交流，不應該政治化、預設前提，例如要我方接受一國兩制，或沒有中華民國的九二共識等。

交流不應參雜太多政治

陸委會副主委沈有忠21日出席淡江兩岸關係研究中心的「中共對台政策座談會」，會前接受聯訪。媒體詢問對於北京惠台措施，還有近日爆出前記者林宸佑遭中共吸收成共諜等新聞，沈有忠回應說，中共對台一手談和、一手武力壓迫，然後又對台灣分化滲透，一直以來都是這樣，希望未來若涉及公權力的交流，應該要正視中華民國存在的事實。

沈有忠強調，兩岸交流不應該參雜太多政治議題，中共目前透過媒體、體育、宗教等交流行為都有政治前提，包括希望我方接受一國兩制，或是沒有中華民國的九二共識，如果真正要對兩岸民生議題有政府的健康交流，應該以官方的協議展開協商。

擔心美國有疑台論

針對國民黨主席鄭麗文回台後，透露中國國家主席習近平「將台灣視為一家人」，並稱「中國人不會打中國人」，沈有忠反駁說，如果真的把台灣當家人，為何共機、共艦都沒有停過，且持續對我進行環台軍演？甚至還有跨境鎮壓，因此他希望用實力來捍衛和平，不應該犧牲國家主權、妥協與擋軍購。

「現在很擔心美國有『疑台論』！」沈有忠表示，「習鄭會」恐讓美國出現「疑台論」，對於中華民國的傷害很巨大，因此兩岸議題不是中國人內部的問題，台海和平應該是全球共同關注的議題，若沒有展現自我防衛的決心，國際社會對於台灣的信心會動搖。

航點非迫切需求

針對惠台政策中的直航與觀光，沈有忠表示，烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等5個航點，基本上都是觀光航點，且沒有很迫切的需求，說是惠台政策，不如說是「惠中政策」，如果中共真的要對台商好，或是站在民間交流的角度，應該回到官方的協議進行協商，不要透過特定政黨放話。

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鄭麗文 鄭習會

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