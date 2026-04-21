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影／兩湖論壇明登場…鄭習會後首場官方交流 許淑華：訪團剩40多人

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭與杭州西湖「兩湖論壇」22日登場，南投縣長許淑華表示，原訪問團逾60人，經陸委會審查核准約40多人，明展開交流。圖／民眾提供
日月潭與杭州西湖「兩湖論壇」22日登場，南投縣長許淑華表示，原訪問團逾60人，經陸委會審查核准約40多人，明展開交流。圖／民眾提供

南投日月潭與杭州西湖「兩湖論壇」明天開幕，是國民黨主席鄭麗文赴陸「鄭習會」後首場兩岸官方交流。縣長許淑華說，今年由杭州副市長魯霞光率團，原預計訪問團逾60人，經陸委會審查核准約40多人，明交流盼開啟更多合作空間。

兩湖論壇自2009年開辦，每年由南投縣和大陸杭州市輪流舉辦，為兩岸地方政府交流機制；縣長許淑華2023年曾親自率團到杭州參加，2024年由杭州時任副市長胥偉華帶隊來台，去年由副縣長王瑞德代表赴陸，今年輪回南投，明天登場。

由於，明天（22日）的「2026日月潭－西湖第十八屆兩湖論壇」是國民黨主席鄭麗文率團赴中國大陸訪問交流，歷經「鄭習會」及陸方宣布對台十大項措施後，在台灣的第一場兩岸官方交流活動，各界關注。

南投縣長許淑華說，今年陸方由杭州市副市長魯霞光率團來台，原預計訪問團人數有60多人，但陸委會有其想法，經審查後核准約40多人；活動延續以往有主論壇及分組論壇，也將帶陸訪團赴文創或青創基地、宗教或觀光勝地等實地參訪。

其中，主論壇以工藝為主軸，針對「南投陶」、「杭州銅雕」等技藝交流；分組論壇涵蓋青年、觀光、文化教育及健康城市進行經驗分享，同時也將就對台十大措施，討論簡化商標註冊、農特產品輸陸等程序及觀光直航，盼開啟更多合作空間。

她也提到，10多年前曾透過論壇開啟杭州市民到南投旅遊方案，成功帶進百萬人次，此次也將把握機會將兩湖論壇作為兩岸對接平台，具體提出對南投縣有實質幫助的需求，讓杭州訪團帶回去研議，期盼能進一步帶動地方觀光及產業經濟。

鄭麗文 鄭習會

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