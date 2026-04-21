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中國惠台並非送禮 學者：旨在經濟收買

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「中國過去切斷對台經濟交流、強化軍事恫嚇效果不好，如今是要透過惠台政策增加對台經濟影響力！」學者蕭督圜21日於座談會強調，中國重啟交流的同時，仍未放棄軍機擾台，這樣的雙面手法更值得警惕；學者唐開太與洪耀南則強調，中國盼以習鄭會向國際塑造和平形象，還有明年21大的對台工作政治成果。

鄭與馬路線已不同

淡江大學兩岸關係研究中心與兩岸政策協會21日舉行「從習鄭會前瞻川習會—探討中共對台政策座談會」。輔大日文系特聘教授何思慎指出，習鄭會是中共透過國民黨對外傳達和統訊號，國民黨主席鄭麗文雖說兩岸是一家人，並強調「九二共識、反對台獨」，但重點其實後面的「反對台獨」，藉此迴避對「一中」的定義。

「鄭麗文與前總統馬英九的『重美、友日與和陸』的路線已經不同！」何思慎強調，鄭在南京的談話，強調反殖民的部分，恐有損日本對台好感，雖然鄭希望透過塑造史觀縫合兩岸關係，但忽略中國希望強化促統的面向，加上美中之間的結構性困境太深，5月的川習會也很難讓美國總統川普棄台，因此很難營造真正的兩岸和平。

認知作戰影響民眾

「習鄭會與連胡會完全不一樣！」淡江兩岸關係研究中心副主任洪耀南強調，中共前總書記胡錦濤當時是集體領導、受到江派制衡，且中國積極想融入國際社會，但中國國家主席習近平大權在握、無人制衡，且中國對國際更有影響力，此次習鄭會只是讓中國對台政策有KPI、展現誰可與北京對話，對鄭麗文來說則是強化黨內權力而已。

「認知作戰比實體干預選舉，更能強化台灣民眾的價值判斷影響！」洪耀南分析，台灣無論在半導體與地緣政治都是美國盟友，雖然外界普遍認為川普有交易性格，但台海議題上他認為不會出賣台灣，中國希望透過陰謀論認知作戰、心理暗示等手段，強化台灣內部分配不均的形象，但中國內部的問題其實更嚴重。

後面川習會更重要

政大國關中心諮詢委員唐開太則說，10項惠台措施有2條有政治前提，就是中國對外談判的前提，且惠台措施都是過去做過的政策，如今卻是縮小版，而且還有軍機繞台，民眾會覺得很奇怪。

他也說，今年預計會有4次川習會，且國際政治賽局不會一次把牌打光，比起5月的第一次川習會，後續的會面更值得關注。

文化政治系兼任助理教授蕭督圜指出，北京在民進黨政府時期，切斷過去既有的兩岸合作機制，加強軍事恫嚇，希望給台灣政府與社會更大壓力，但效果沒有很好，因此透過「習鄭會」重新調整對台政策，他認為這不是重新恢復交流，而是重新建立影響台灣的管道，再加上軍事、滲透依舊下，這樣的雙軌手法更值得警惕。

強化社福重分配

但也有會者指出，旅遊業很期待小兩會，且過去石斑魚確實有孔雀石綠添加，因此遭到對岸禁止進口，加上台灣目前高度聚集半導體產業、經濟也有出現K型經濟的狀況，很多人（如傳統產業）還是對兩岸經濟交流多有期待。洪耀南回應建議政府要強化社會福利系統重分配的效果，緩解民眾對貧富差距的不滿。

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鄭麗文 鄭習會

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