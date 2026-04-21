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商總促兩岸交流批政府阻擾 蕭旭岑：以官逼民 非常離譜

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。(中廣新聞網提供)
國民黨副主席蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。(中廣新聞網提供)

大陸宣布十項對台措施，全國商業總會理事長許舒博說，自己沒有收到陸方壓力，倒是收到台灣政府電話。國民黨副主席蕭旭岑說，聽說賴政府對「觀光旅遊」與「陸生來台」兩大領域有意放寬，就請從善如流，利用這次國民黨談出的成果，朝野合作。

蕭旭岑指出，他要向許舒博表達最高敬意，許是很有個性、很愛台灣，且對產業與政治都有豐富實務經驗的人。他聽說商總原訂召集七大團體、為民請命的記者會，在周末不斷遭政府各部門瘋狂的電話騷擾。這不只是施壓要求他們不要開會，隨後相關的親綠媒體馬上出現惡質報導，指稱是「中共施壓許舒博等人」才開記者會。

蕭旭岑批評，這非常離譜，據他瞭解，大陸方面並沒有這樣的施壓動作；許舒博是何等人物？他的個性非常強硬，不管是藍、綠、白、紅，誰敢施壓他？所以這個傳言非常可惡。政府部門打電話要求許舒博等團體不准開記者會，「以官逼民」已經很離譜；還放任媒體散播不實訊息。最近他也被許多不實訊息困擾，所以能感同身受。

蕭旭岑提到，民間團體為民請命，政府為什麼要阻擋？這麼重要的工商團體代表眾多業者，包含食品業、觀光業、旅遊業、旅館業、導遊業，甚至生技業都碰到了困難。他們只是想傳達心聲，政府為什麼要施壓？他公開請行政院長卓榮泰、陸委會主委邱垂正出來說明，為什麼要施壓許舒博等人？

蕭旭岑說，商總列出的幾點訴求都非常重要。許多業者都面臨時效性問題，農產品、食品、漁業的保鮮期至關重要。大陸現在有相關措施，包含檢疫程序的簡便化。過去遠洋漁船可短暫停靠大陸港口以控制魚貨保鮮，後來因兩岸關係不佳，停靠程序變得嚴格且不便。現在大陸願意開放這點，對遠洋漁業者非常重要。還有農產品與食品進入大陸的保鮮期與檢疫協調，都是刻不容緩的事情。

再來是觀光業，蕭旭岑說，福建與上海居民若能到台灣自由行，這對遊覽車、導遊、旅館業以及周邊的小吃、伴手禮業者，是環環相扣、極其重要的利益。他提到2024年底馬英九基金會邀請大陸高校師生訪問團，馬龍來台引起轟動，當時陸委會說要處分馬英九基金會，但直到他離開基金會前都沒有處分，顯示陸委會或賴清德總統並不想對大陸來台學生開刀，他們保留了一絲善意，希望對陸生來台有更大的開放，這與開放觀光是一致的，代表民進黨政府有這個意願。

蕭旭岑說，國民黨非常希望執政黨能從善如流，既然大陸釋出善意，就不要再用政治有色眼鏡看待。既然民進黨對陸生與觀光有一點善意或開放的想法，就請從善如流，利用這次國民黨談出來的成果，成為朝野合作最好的典範。

鄭麗文 鄭習會 蕭旭岑 商總 大陸惠台措施 兩岸交流

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