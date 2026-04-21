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在對等、尊嚴前提下 政院：願主動與對岸交涉

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院長卓榮泰21日表示，若符合對等、公開、穩定等原則，願與對岸主動進行交流。（中央社）
行政院長卓榮泰21日表示，若符合對等、公開、穩定等原則，願與對岸主動進行交流。（中央社）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「若對岸惠台有符合對等、尊嚴，內容公開、明確等前提，我方願主動邀請對岸協商！」行政院長卓榮泰21日被媒體詢問商總20日召開記者會、呼籲響應中國惠台政策時鬆口說，去年台旅會就曾聯繫過對岸的兩旅會，卻沒有答覆，但只要對岸願意公開透明交流，且有穩定合作的誠意，在商務旅遊、農漁民合作我可主動交流。

協商大門永遠敞開

行政院長卓榮泰21日就總預算編製狀況前往立法院備詢。媒體詢問20日商總率7大工商團體召開記者會，盼政府響應中國惠台措施，是否為「以商逼政」？卓榮泰先緩頰說，全國各大工商團體與政府保持很好的互動，政策推出的同時獲得很多支持，未來還是在國家、產業與人民最有利的方向合作。

卓榮泰強調，國共兩黨交涉出來的惠台措施，過去已經執行過且時有時無，處於相當不確定的狀態，政府當然歡迎各種健康有序的交流，只要符合對等、尊嚴等各項原則進行的協商，「大門永遠敞開」，但去年2月，我方台旅會就曾聯繫過中國海旅會，希望就觀光品質、安全、穩定與公平等面向協商，但海旅會都沒有答覆。

符合前提可主動合作

兩岸協商應以公權力為基礎，政府會隨時做好準備！」卓榮泰表示，時機若成熟還願意主動邀請對方進行協商，但雙方都要有對等、友善的交流態度，並確保相關機制公開、明確化，還要展現長期穩定合作的誠意，若有這樣的時機，行政院願與對方在商務旅遊、農漁民合作等議題進行主動合作。

針對總預算付委，在野黨將針對媒宣費、監察院預算進行嚴審，卓榮泰回應說，總預算牽扯到國家安全、經濟發展、公共建設與人民福祉，在拖延2百多天後，希望立法院可以速審，且面對近來中東局勢，很多預算都非去年時所預想的狀況，也盼立法院審議過程中可合理寬列，讓政府有更大能量因應國際情勢發展。

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