回應對台10措施 民進黨團：政府不是限制交流 是繫上安全帶

全國商總率7大公會針對中國大陸對台10項措施表態，呼籲政府應以產業發展優先，對人民有利的該開放就開放。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，政府不是限制交流，是繫上安全帶，政府也會和產業界站在一起，希望兩岸是正常交流，中方不要設定太多政治前提。

莊瑞雄指出，關於陸委會提及，10項對台措施是統戰，這不只陸委會會這樣說，台灣大多數民眾也都會認為，10項對台措施隱含很大的政治目的；如果真的是中方所言「惠台」，怎麼會是國民黨主席鄭麗文訪中，和中國國家主席習近平握個手之後，才宣布這些措施呢？

莊瑞雄說，大家期待的都是健康有序的經貿交流，只要按照國際規範來交流，相信沒有人會反對，但中方提到的以「九二共識」為前提等，很多台灣人民吞不下去，呼籲不要設定太多政治前提，這就不健康了。