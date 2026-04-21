商總促兩岸交流批政府以政逼商 邱垂正：只有關懷 沒有施壓

北京日前宣布對台十大政策，商總日前邀集七大公協會召開記者會，提出產業界希望促進交流的訴求，理事長許舒博卻透露記者會前接到政府電話關切，外界質疑是否遭施壓。對此，陸委會主委邱垂正今受訪時表示，有進行業者的了解，不過政府都是一起為國人、業者的權益而努力，「沒有所謂施壓，只有關懷支持。」

邱垂正表示，政府始終都關懷並支持相關業者，也會跟業者與人民站在一起，共同呼籲中共要揚棄對台統戰分化的政治操作。希望相關議題能夠正視公權力及兩岸正常的互動機制，透過政府與政府不預測前提、在對等尊嚴下與對岸盡情協商，這樣最能確保所有的業者與民眾最大的權益。

邱垂正提到，政府支持業者，但就像商總理事長所說，兩岸的經貿交流不應該被政治化，應該要一視同仁，不要被區別對待。在過去的歷史經驗可以看到，例如陸客來台、農漁產品運輸，中共把這些正常經濟交流政治武器化，說停就停、說斷就斷，讓台灣弱勢的農民業者血本無歸、哭訴無門，一切都歷歷在目。所以希望能透過政府與政府的協商機制，透過制度化的保障減少業者的風險及不確定性。

邱垂正強調，政府支持對等尊嚴、健康有序的兩岸交流，也不希望附帶沒有中華民國生存空間的政治前提，或是把兩岸交流淪為政黨之間政治交易的籌碼。任何涉及到公權力事項，應該要由政府在不預設任何政治前提下，透過對等尊嚴溝通來達成協議，如此對於業者及國人最有保障。

媒體詢問，是否擔心總預算會被針對？邱垂正表示，陸委會、海基會的同仁都積極的努力維護國家主權、尊嚴及整體利益，對業者及人民的守護大家有目共睹，雖然資源不大 ，但是所有同仁積極的守護中華民國也獲得大多數國人的支持，還有許多朝野立委也是很支持，陸委會會持續努力跟業者人民站在一起。