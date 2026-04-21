回應對台十措施 卓揆：應以公權力為基礎 「時機成熟」我可主動邀協商

全國商總率7大公會針對中國大陸對台10項措施表態，呼籲政府應以產業發展優先，對人民有利的該開放就開放。閣揆卓榮泰今天表示，各項所謂涉台的措施，都應該要有公權力作為協商基礎。政府會做好各項準備，甚至只要時機成熟，雙方有對等、友善的交流態度，我方也可以主動提出邀請協商。

全國商總率7大公會針對中國大陸對台10大措施表態，呼籲政府及在野黨應以產業發展優先，對人民有利的該開放就開放；不過這項表態遭執政當局是以商逼政，商總理事長許舒博則說，會前有政府施壓公協會不要參加記者會。

卓榮泰說，全國各大工商團體與政府都一直保持非常好互動，政府的若干政策在推出時，也得到他們很多支持。他認為未來雙方還是會在對於國家最有利、產業最有利、人民最有利的方向會彼此合作。

卓榮泰質疑，這次國共兩黨談的十項所謂涉台措施，很多都是過去都已經談論過，有時候進行、有時候中斷，讓產業跟人民陷於一種不穩定、不確定的狀態。而且政府一直希望雙方都能夠秉持正確的態度，歡迎各種健康有序的交流和對等、尊嚴的各項協商，這樣的交流協商大門永遠敞開，不會中斷。

他並提到關於兩岸「小兩會」，去年的二月台旅會曾主動聯繫海旅會，就雙方觀光的各項旅遊品質、安全、穩定跟公平等等希望進行協商，但海旅會卻一直沒有答覆。而過去兩年當中，台灣的人民自由自行組團前往中國大陸地區的也有1萬3400團，人數達到31.7萬人之多，而對方來的卻是寥寥可數，形成一種不對等、不公平的狀態。

卓榮泰說，即便如此，我方還是認為所談的各項所謂涉台交涉的措施，都應該要有公權力來作為協商的基礎。所以政府會做好各項的準備，甚至只要時機成熟，我方也可以主動地向對方提出邀請來協商。

他解釋，所謂時機成熟，就是雙方要有對等、友善的交流態度；雙方也要有相關於對於所要談的內容，要能夠公開而且明確；同時雙方更要有長期穩定合作的誠意跟意願。

只要有這樣的時機，我方願意主動向對方來提出各種就雙方應該談的，無論是商務旅遊、無論是各種和農漁民的合作等等，這個都是我方可以主動做，但一定是要等待雙方有這樣的交流誠意跟這樣的合作意願。