影／卓榮泰：政院帶著誠意與期待 盼總預算盡速完成審議

行政院長卓榮泰上午赴立法院，報告115年度中央政府總預算編制狀況。卓榮泰會前受訪表示，行政院帶著誠意與期待，向立法院報告總預算編制情形，期盼盡速完成審議，強化國家安全、經濟發展與公共建設推動。

卓榮泰指出，此次總預算涵蓋國家安全、經濟發展、民生需求及公共建設與科技發展等面向，對整體施政至關重要。他也表達對立法院的期待，希望行政、立法關係能有別以往，促進更順暢的審查合作。他進一步表示，總預算審議已延宕逾200天，期盼立法院能加速審查進程，盡速完成審議作業。同時表示在當前國際局勢變動下，特別是中東情勢升溫，許多預算項目已非去年編列時所能預見，呼籲立法院在審查過程中給予合理彈性。

卓榮泰強調，期盼透過預算審議的順利推進，讓政府具備更大能量，協助民眾共同因應國際情勢變化帶來的挑戰。