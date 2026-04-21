為產業發聲！商總：政府別亂扣帽 我們也有選票

中國大陸推出對台十大措施，外傳業者受到大陸壓力，商總理事長許舒博表示，沒有大陸施壓，反而是政府致電要求公協會不要參加記者會。他說，不要用扣帽子方式打壓產業的聲音，「產業有發聲的自由，不是誰施壓就能控制」，施壓的說法是「莫須有，胡說八道」。

台中市長盧秀燕昨表示，政府最重要的工作就是要幫民間拚經濟，不要用意識形態去卡經濟，「要拚經濟，不要拚倒經濟」；有關於大陸對台政策，民眾很希望，也希望政府能夠重視。

商總昨舉行記者會，邀請旅行、旅館、食品、糕餅、青果、遊覽車等產業代表。許舒博提出兩點呼籲，首先，大陸不應該以政治因素貿然中止已宣布的開放措施，對台措施應該朝制度化運作，尤其在觀光、食品與農產品採購，「不論是藍綠執政縣市，尤其屏東、台南與高雄，農產品應該照樣買」，不要有差別待遇，應一視同仁，才能讓台灣民眾務實看待兩岸關係。

其次，台灣政府及在野黨應以產業發展優先，對人民有利的該開放就開放，不要站在產業及人民的對立面，讓政策以整體利益為依歸。

商總提出多項建議，對台灣的部分，許舒博說，全面恢復兩岸空中客運直航正常化，有利於兩岸人員及商務交流，可直接降低往來的中轉成本，同時將促進兩岸旅遊回歸常軌。呼籲目前陸方已透過既有的「小兩會」機制向我方正式發函，產業界希望政府把握契機，慎重看待。

推動恢復自由行方面，本次陸方以上海市及福建省為試點，商總呼籲我方應乘勢吸引陸客來台，帶動遊覽車等交通運輸業、糕餅伴手禮等產業同步成長，實為多贏。除了開放來台自由行，團客方面也應盡速解凍。

商總指出，過去兩岸在食品交流頻繁，曾討論輸入規範與互惠措施，因政治因素使交流中斷，食品業存在效期問題，加上面對大陸本地食品業者的高度競爭，希望陸方於註冊及產品輸入相關法規能實質鬆綁，期盼陸方在合理範圍內，於稅務方面提供部分優惠，以擴大這次措施的成效。

在商總記者會舉行前夕，包括經濟部、陸委會等部會都直指，商總是受到大陸壓力才開記者會，更呼籲產業界不要站在政府的對立面。民進黨立委王定宇也認為這是以商逼政。「不要動不動就講以商逼政、老是戴人家帽子」，中華兩岸旅行協會理事長許晉睿認為這種說法其實是「以政逼商」，「商哪有能力去逼政、政才有能力逼商」。

許舒博氣憤的說，這種說法真是無知，只邀請七個公協會是因為這些才是相關產業，且絕對沒有大陸施壓，反而是政府致電要求公協會不要參加記者會。他更揚言，若政府官員敢否認施壓，他就公布姓名。許舒博表示，產業提出的是良性建議，商總代表各產業公會的生存與發展立場發聲，無意與政府對立，但政府也不應該以任何方式阻擾產業表達意見，台灣是一個民主社會，「我們也是有選票的」，用莫須有的罪名對待產業，選票恐會流失。

陸委會昨重申十項措施是國共私相授受的政治交易，在我內部進行分化，企圖影響選舉的統戰滲透作為，相信絕大多數業者若看清十項措施的本質及可能危害，都會持保留態度，支持政府立場。