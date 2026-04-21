兩岸影視共推 滬台雙城短劇開機

在大陸發布對台十項措施後，「谷雨相逢，劇匯兩岸」兩岸青年短劇合作記者會昨在上海舉行，項目由兩岸青年影視人代表王晨、「寶弟」葛兆恩（已故藝人高凌風之子）共同發起，並證實兩岸團隊已在籌畫更多類型片合作，希望透過短劇作品，探索兩岸影視產業融合發展。

記者會上並舉行首部滬台雙城短劇「六號計畫」開機儀式，第二部兩岸取景短劇「愛情六號線」也將很快推出。記者會還透露，首批十部大陸精品短劇將透過台灣平台放映。

中共日前發布十項對台措施，其中包含台灣業者可以多種方式參與大陸微短劇創作，為兩岸相關業者創造有利政策環境。

葛兆恩接受本報訪問表示，他以前多拍長集數電視劇，近年在大陸認識到豎屏（直立螢幕）短劇，他認為台灣市場有潛力，他還搭建海外短劇平台「ＯＮ ＲＥＥＬ」，希望把有才華的演員朋友拉進短劇世界、一起創造機會，匯聚各地朋友合作。

提到大陸短劇產業已相對成熟，葛兆恩說，他跟團隊每天思索能玩出什麼新花樣。他認為兩岸觀眾群不同，他之前在台灣拍短劇節奏會慢一點、鋪墊慢一點，但大陸節奏相對快，他們也在拿捏兩邊融合的平衡，過程對他來說是有趣的。