陸委會：對台十項措施是統戰滲透

針對商總召開「產業界對大陸近期惠台政策措施之看法」記者會，陸委會昨重申十項措施是國共私相授受的政治交易，在我內部進行分化，企圖影響選舉的統戰滲透作為，並稱，相信絕大多數業者若看清十項措施的本質及可能危害，都會持保留態度，支持政府立場。

陸委會呼籲業者能以國家整體利益和主流民意為依歸，促進健康有序的兩岸交流。陸委會說，十項措施不僅是國共私相授受的政治交易，且許多是以「九二共識」及「反對台獨」作前提，明顯是以主權妥協退讓，甚至讓中共將公權力延伸至台灣，在我內部進行分化，企圖影響選舉的統戰滲透作為，這無疑違反了國家整體利益和主流民意。

陸委會說，至於農漁產品輸中、遠洋漁船靠泊中國設施、台灣食品生產企業在中國註冊問題、允許台灣影視產品進入中國市場等，皆是中共反覆政治操作、以無中生有理由「時開時禁」的措施。商總訴求中方盡快公布相關措施的具體內容，確指向問題核心，但試問，中共指定在國共合作架構下、且設置政治前提，有可能放棄政治操作，提供所有業者便利嗎？未來陸委會和相關機關將持續加強與產業界溝通，以一致行動要求並迫使中共撤除政治前提及各種政治考量與安排，回到既有的兩岸互動機制，與我政府進行務實的協商。

陸委會重申，空中客運直航，目前已開放十五個定期航班及十三個包機航點，使用率僅七成出頭；我方航空業者載客率僅六成多；包機航班迄今無人申請；這種狀況下如何奢談全面開放空運直航？至於陸客來台，無論是團體遊或自由行，為確保健康有序的觀光交流，應由觀光小兩會先進行協商。