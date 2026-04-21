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連長罵台日混血軍訓役男「死日本鬼子」、「畜生」 遭調職移送法辦

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白營批意識形態治國 藍籲政府別拖延

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭鄭媁黃婉婷／台北報導

針對賴政府拒接十項對台措施，民眾黨主席黃國昌昨天表示，政府不斷用意識形態處理國政，對台灣來說真的不是一件好事，如果美中領導人可以會面，為什麼台灣就不行？賴清德總統可以邀請中國國家主席習近平喝珍珠奶茶，為什麼其他人跟北京交流就變成在賣台？

國民黨表示，凡是對人民有利、對產業有利的事，民進黨政府本就不該拖延、設限，呼籲政府拋開抗中意識形態的束縛，盡速就重點項目提出具體作為與明確時程，讓台灣人民共享交流帶來的實質效益。

國民黨表示，觀光業者在意的是旅客能不能回來、訂房能不能回升、市場能不能回溫；農漁民在意的是產品能不能出去；食品業者在意的是檢疫、註冊、通關能不能更順暢。這些都不是抽象的政治辯論，是攸關無數家庭收入與基層產業存續的民生問題；民進黨若繼續凡事先貼標籤、搞對立、再拖行政程序，受害的是第一線業者與民眾。

國民黨立委賴士葆表示，全國商總邀請七大公協會表達意見，會前卻先被綠營發動網軍扭曲成大陸施壓，真是為了政治謀算，不惜砲口對內。國民黨立委陳玉珍也說，產業界最在乎的還是產業利益，兩岸交流開放是大家的心聲。國民黨立委林德福更質疑，「政府反對東反對西，很奇怪」。

民進黨立院黨團則指出，行政院會積極聆聽產業聲音，也盼政府能主動與商界領導者溝通對話，但中國向來「假惠台，真侵台」，武力威脅從未減弱，台灣應走向國際，不再依賴一中市場，鎖回一中框架。

鄭麗文 鄭習會

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