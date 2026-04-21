農漁民樂見擴大出口管道 盼規範明確

「希望不只是針對石斑魚，能擴大至更多魚種，這樣才有感。」大陸十項對台措施中提及農漁業及食品業鬆綁准入措施、便利台灣漁船漁獲上岸等，業者認為，除了能夠擴大台灣農漁、烘焙產品出口外，也盼大陸能夠更明確檢疫標準。

食品流通商業同業公會全國聯合會榮譽理事長賴立彪說，近年到日本、南韓、東南亞、澳洲及歐洲拓銷，因為飲食習慣的不同，效果有限，如今大陸釋出橄欖枝，為什麼不接納？

台南市南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉說，就養殖業者來說，最重要是把養殖魚銷出去，近日美伊戰爭及美國推動「對等關稅」政策，都造成養殖業不小衝擊、壓力，多一處銷售去處、管道，是多數養殖業者樂見。

蔡阿玉說，大陸若有誠意，除提供所謂綠色通道快速出關，也應考量更多魚種，而非局限石斑魚，更多養殖業者才會有感。

高雄知名石斑魚養殖業者「蘇班長」蘇國禎說，早期ＥＣＦＡ剛上路，台灣輸往大陸「活魚」一周至少三趟，近幾年通路受阻，且還得從香港轉運，成本大幅提高，銷量也銳減。

蘇國禎說，漁民怕的是政治不穩定，如果大陸釋出善意，台灣也能支持，讓兩岸石斑活魚回到過去「直來直往」通路，一來銷量提高，成本降低後也能提高台灣石斑競爭力，是最好的結果。

高雄永安區漁會總幹事李秋錦說，能打開通路樂觀其成，目前多為單方面訊息，仍未有較為明確的政策上路。屏東縣也有養殖業者提到，陸方雖釋出善意，但不確定性很高。也有石斑養殖業者提到，重點是這樣的對台方案能持續多久。