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福建東山港打造 台灣石斑魚2小時專屬通關

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
中共日前發布十項對台措施，福建東山港稱，將打造台灣活魚進口專屬通關方案。圖為高雄永安一家龍膽石斑養殖戶請來盤商將成魚捕撈運往加工。 本報資料照片
中共日前發布十項對台措施，福建東山港稱，將打造台灣活魚進口專屬通關方案。圖為高雄永安一家龍膽石斑養殖戶請來盤商將成魚捕撈運往加工。 本報資料照片

鄭習會後，中共發布十項對台措施，其中包括「為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利」。位於福建的東山港指出，已經量身打造台灣活魚進口的全鏈條專屬通關方案，貨物抵港到提離時間壓縮至兩小時內。

作為台灣活魚（以石斑魚為主）輸入大陸最主要的港口，福建漳州東山縣的東山港十九日由當地官媒「東山融媒」披露十項措施在台灣漁產進口方面的具體實踐。

消息指出，措施發布後，東山海關等口岸部門第一時間錨定「為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利」核心要求，立足東山口岸作為台灣地區活魚輸入最大口岸的區位優勢，「量身打造全鏈條專屬通關方案」。

具體而言，一艘台灣活水漁船十五日下午從高雄出發，經過十九個小時航行，於十六日上午抵達東山港。與以往不同，這批活魚停靠後無需等待，東山海關等口岸部門人員「早已在碼頭等候」，大陸海關查驗人員持智慧終端機設備核對電子艙單，仔細觀察石斑魚活力，及時確認這批活魚「身分」，快速保障活魚通關裝車上岸。

廈門海關所屬東山海關綜合業務科科長張清坤表示，設立台灣農漁產品綠色通道，將全面推行「提前申報、預約通關、船邊驗放」模式。

統計顯示，今年第一季，東山海關保障台灣活石斑魚輸入一二六三點二噸、貨值人民幣五一九七點八萬元（約台幣二點四億元），較去年同期增長百分之八十八點三和百分之九十六點一。

鄭麗文 鄭習會

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