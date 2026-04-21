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陸對台措施 觀光業者高呼政府接招

聯合報／ 記者林海陳宛茜馮靖惠／台北報導
觀光業者表示，希望政府盡速啟動小兩會溝通，擴大航線與航點，且開放兩岸觀光是消弭國際客來台旅遊安全疑慮的最佳定心丸。記者黃仲明／攝影
觀光業者表示，希望政府盡速啟動小兩會溝通，擴大航線與航點，且開放兩岸觀光是消弭國際客來台旅遊安全疑慮的最佳定心丸。記者黃仲明／攝影

大陸釋出對台十大措施，其中包括恢復兩岸空中客運直航，觀光業者表示，盼政府盡速啟動小兩會溝通，擴大航線與航點，且開放兩岸觀光是消弭國際旅客來台旅遊安全疑慮的最佳定心丸，對於台灣的旅宿、遊覽車業都會有極大助益。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽昨出席商總舉行的記者會表示，政府過去多次表達希望透過小兩會機制恢復協商，此次陸方已正式致函台灣小兩會，符合我方期待的互動模式，政府應該順勢接招。

中華民國觀光旅館商業同業公會祕書長卓倩慧透露，兩岸情勢緊繃的這幾年，不只陸客不來台灣，國際客也擔心台海打仗、不敢來台灣旅遊。政府一旦開放兩岸觀光，等於告訴全世界「台灣很安全」，因為陸客也會來台灣。她認為，開放兩岸觀光是消弭國際客來台旅遊安全疑慮的最佳定心丸；兩岸觀光做起來、國際客也會跟著飛進來，而旅宿業可以帶動交通、小攤販、伴手禮等周邊產業。

李奇嶽指出，疫情前兩岸直飛航點約六十個，疫後陸方透過小兩會提出恢復至五十七個航點，但台灣只開放十四個城市、十五個航點，與過去全盛時期相比仍有近四倍落差。

李奇嶽說，觀光署統計，去年台灣赴大陸旅遊人數三二三萬人，但陸方統計達四八九萬人，兩者相差一六六萬人，大多數是經由香港或澳門轉機入境，台北直飛北京只要三小時，若是經過港澳轉機，就需要七個小時，現行政策實際上是增加台灣民眾的時間與金錢成本。

旅行公會總會理事長吳盈良也說，旅行業從業人員數十萬人，建議在兼顧國安前提下，應逐步增加直航航班，讓旅遊市場更均衡發展，不僅仰賴歐美、日韓與東南亞旅客，也應吸引各地旅客來台，讓所有業者雨露均霑。

遊覽車客運業品質保障協會理事長鄭春綢說，二○一六年全台共約有一七四○○台遊覽車、九二七家車行，目前剩一三八七三台、八八八家，顯示經營困境嚴峻，駕駛人力也持續流失，若開放陸客來台，對於產業會相當有幫助。

鄭春綢說，遊覽車產業愈來愈沒落，以前加「外快」，遊覽車司機一個月領個八、九萬，現在根本不可能，司機留不住，「連第二代老闆都直接下去開車」。如果政府再不開放，讓遊覽車業繼續痛苦，將來遊覽車業可能會消失。

鄭麗文 鄭習會

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