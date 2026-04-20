回應商總 陸委會重申涉台措施不能有政治前提

針對全國商業總會今天召開「產業界對大陸近期惠台政策措施之看法」記者會，陸委會晚間重申既定立場表示，以「九二共識」及「反對台獨」作前提的措施，就是讓中共將公權力延伸至台灣，呼籲業者和政府一起行動。

陸委會以書面新聞稿方式，回應全國商總記者會的重點，呼籲業者能以國家整體利益和主流民意為依歸，和政府一起行動，促進健康有序的兩岸交流。

中共12日在中國國民黨主席鄭麗文訪陸後發布10項涉台措施。陸委會重申，這些措施許多是以「九二共識」及「反對台獨」作前提，明顯是以主權妥協退讓，甚至讓中共將公權力延伸至台灣，在台灣內部進行分化，企圖影響選舉的統戰滲透作為。「相信絕大多數業者若看清十項措施的本質及可能危害，都會持保留態度，支持政府立場」。

陸委會表示，涉台措施中，凡涉及民生議題政府皆以務實態度持續檢討。

在農漁產品輸中、遠洋漁船靠泊中國設施、台灣食品生產企業在中國註冊問題、允許台灣影視產品進入中國市場等，商總今天呼籲中方不要對藍綠縣市差別對待並盡快公布具體內容，陸委會指這「確實指向問題核心」。

陸委會接著表示：「但試問，中共當局指定在國共合作架構下、且設置政治前提，有可能放棄政治操作，不分顏色、提供所有業者便利嗎？其實答案不問可知」。

在空中客運直航方面，新聞稿說明，目前兩岸間已開放15個定期航班及13個包機航點，已開放航班航權的使用率僅7成出頭；台方航空業者載客率僅6成多；包機航班迄今無人申請；在這種狀況下，難奢談全面開放空運直航。

在陸客來台旅遊方面，陸委會重申，無論是團體旅遊或「自由行」，應由觀光「小兩會」（台旅會與海旅會）先進行協商，作出妥適安排。

陸委會表示，希望業者能了解，政府的責任就是維護國家整體最大利益，未來陸委會和相關機關將持續加強與產業界的溝通，進而促成產官合作，以一致行動，「要求並迫使中共撤除政治前提及各種政治考量與安排，回到既有的兩岸互動機制」，與政府進行務實的協商。